荷李活影星湯美李鍾斯女兒驚傳陳屍酒店 享年34歲

荷李活經典科幻電影《黑超特警組》(Man In Black)主角湯美李鍾斯(Tommy Lee Jones)，近日傳來其女兒Victoria Jones於美國時間1日凌晨被發現陳屍於加州三藩市一家酒店內，享年34歲，相關消息已獲多家外媒證實。 據紐約郵報報道，三藩市警察局表示，警方於當地時間1日凌晨約3時14分接獲通報，指位於三藩市市中心的酒店Fairmont San Francisco發生醫療緊急事件。警方及消防局人員趕抵現場後，發現一名女子已無生命跡象，隨後由急救人員當場宣告死亡。多家娛樂媒體引述消息來源指出，死者身分為Victoria Jones。

現場消息指出，在救援人員抵達前，現場目擊者曾依指示進行心肺復甦術（CPR），但仍未能挽回其生命。報道指出，Victoria Jones是湯美李鍾斯與其第一任妻子金Kimberlea Cloughley的女兒。當地法醫辦公室表示，將對死因展開進一步調查，目前尚未對外公布相關細節。

Victoria Jones年輕時曾短暫從事演藝工作，曾與父親一同演出電影《黑超特警組2》，也曾出演電視劇集《籃球兄弟》（One Tree Hill）。 此外，媒體指出，Victoria Jones今年稍早曾多次涉及法律糾紛。法院紀錄顯示，她今年4月在納帕郡因妨礙執法人員、涉嫌吸食管制藥物及持有毒品遭到逮捕；隔月又於聖塔克魯茲郡被捕，6月再次於納帕郡因家庭暴力及相關指控被警方拘留，隨後交保獲釋。她對納帕郡相關案件均提出不認罪答辯。截至目前，三藩市法醫辦公室與湯美李鍾斯的代表，都尚未公開發表回應。

