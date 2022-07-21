荷李活影星片酬 畢彼特贏湯告魯斯 祖昆馮力士

荷李活影星個個片酬以千萬美元計，以男影星為例，更可說是天文數字。娛樂網站Variety列出多位男星片酬，憑《壯志凌雲：獨行俠》破盡票房紀錄的湯告魯斯，片酬竟不及《小丑》的祖昆馮力士(Joaquin Phoenix)。湯告魯斯拍攝《獨行俠》的片酬只得1,250萬美元，然而電影大收，分紅金額超過8,000萬美元，令他的總收入高達1億美元。祖昆馮力士拍攝第一集《小丑》(Joker)的片酬僅得450萬美元，第2集已躍升至2,000萬美元。

韋史密夫最高薪

里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)為串流平台Apple+拍攝犯罪片《Killers of the Flower Moon》，片酬為3,000萬美元。同樣獲得3,000萬美元片酬的還有畢彼特(Brad Pitt)，他主演的F1賽車片，傳聞以《壯志凌雲：獨行俠》的拍攝手法處理，他憑該片獲得這個金額。

一眾男星中，以韋史密夫(Will Smith)片酬最高，他在「世紀一摑」前簽下一部以黑奴為題材的電影，片酬高達3,500萬美元。動作巨星狄維莊遜(Dwayne Johnson)拍攝DC超英片《Black Adam》收2,250萬美元片酬。「雷神」基斯咸斯禾夫(Chris Hemsworth)、雲迪素(Vin Diesel)和湯漢斯(Tom Hardy)同樣收2,000美元片酬。