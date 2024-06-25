荷李活新興「鼠系男」 魅力勝過傳統美男

歐美傳統美男演員包括畢彼特(Brad Pitt)、里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)、添麥菲查洛美(Timothee Chalamet)等，他們的美麗共通點就是五官端正甚至是黃金比例。但近年掀起一股「鼠系男」(Hot Rodent Men)熱潮，他們五官平凡但具個人特色，由內裡滲出魅力，比傳統美男更具親和力，令人可安心地親近，所以特別受大眾歡迎，亦不用以整容來吸引觀眾。
骨骼突出 印象深刻
「鼠系男」令人印象深刻和及歡迎的原因，就是面部骨骼明顯突出，五官富立體惑，形象看起來更硬朗。樣貌具個人特色。看來絕對是聰明之人，極富個人魅力，令人愈「嗒」愈有味道。英國《每日郵報》近日一篇文章，就介紹「鼠系男」熱潮。他們並非有血有肉的老鼠，而是昏昏欲睡的卡通老鼠醒了，之後開始健身，精力充沛，女生們很享受和他們一起。
鼠系男代表人物
荷李活走紅的鼠系男演員大多以演技聞名，代表人物就有《大熊餐廳》(The Bear)謝洛美韋特(Jeremy White)、《傳媒家族繼承人》(Succession)基倫高堅(Kieran Culkin)、謝洛美史壯(Jeremy Strong)、《伊尼舍林的女妖》(The Banshees of Inisherin)巴利高根(Barry Keoghan)、《挑戰者》(Challengers)佐斯奧康納(Josh O’Connor)、米高費斯(Michael Faist)等，以上男演員也非傳統美男，但五官突出令人印象難忘，個人魅力非凡。