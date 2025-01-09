荷里活廣場︱由翠如BB變媽媽仍童心未泯 瘋狂與Sesame Street x LINE FRIENDS打卡

懷孕的女人是最美麗，今年將升格當媽的黃翠如(Priscilla)，陀住準蛇B出席荷里活廣場與Sesame Street X LINE FRIENDS的「新春甜蜜派對」。即將由「翠如BB」變「翠如媽媽」仍童心未泯，走到場內與Elmo、Cookie Monster、Big Bird、Brown、Cony及Sally等卡通人物合照，又在6米高的Elmo及 Brown「盤滿缽滿糖果滑梯」前留影，讓肚裡蛇B感受過年氣氛。
看見粉紅色裝置即想嘗甜點
翠如媽媽向來活潑喜歡四圍去，今日即使陀B亦無阻外出參與活動，她一到荷里活廣場就急不及待地搵同樣貪玩的 Cookie Monster和Sally於旋轉木馬打卡位合照。見到裝置布滿色彩繽紛甜點，Priscilla即時笑指好肚餓：「自從有咗BB後胃口真係好好，特別係對甜嘢無晒抵抗力。呢到除咗粉紅色夠曬新年氣氛之外，仲加咗好多甜品嘅打卡位，又有甜甜圈又有馬卡龍，太吸引啦。」她又呼籲家長帶小孩前來與新年裝置打卡留影，在充滿童真的卡通裝置下，紀錄小朋友的成長。
適量行程為BB逗定利是
今年是翠如媽媽迎來新生命後的首個農曆新年，問她是否已安排好工作或拜年行程，素來出名慳家的她，笑指：「要努力搵奶粉錢，仲要率先幫BB逗定利是。」她稱BB未出世已經獲很多哥哥姐姐愛錫，「今個新年都會抽多啲時間見吓屋企人同埋同朋友，盡量都想抱輕鬆心情，只會安排適量工作，保持適量休息！」
早前被網民譽為「最美孕婦」的翠如，仍然保持到極佳狀態，問她會否擔心新年破戒食太多甜點，甜蜜大讚家中有一位「特別看護」：「屋企有個專責人才照顧起居飲食，確保我飲食同埋營養均衡。都無話一定要戒口戒到好清，其實都好睇個人情況，最緊要開心健康。」翠如媽媽人緣極佳，早以向身邊幾位星級媽媽取經，BB出世必成無點，更會萬千寵愛於一身。