荷里活廣場︱Piske & Usagi玩轉粉紅遊樂園 陳家樂想偕妻女打卡暢玩

今個聖誕，荷里活廣場聯乘日本超人氣角色P助與粉紅兔兔，溫馨呈獻「荷里活廣場 x Piske & Usagi玩轉粉紅遊樂園」。剛升格當爸的陳家樂，今日率先到場暢玩全港首個4.5米高最萌粉紅歷奇繩網陣，又於3大打卡位試拍，準備攜妻女到來樂園，過一個粉紅色聖誕。攝影：羅錦鴻
與P助 粉紅兔兔合照回家𠱁囡囡
家樂將與太太連詩雅，以及女兒Camila迎接首個榮升新手爸爸的聖誕，他今日率先到「荷里活廣場 × Piske & Usagi 玩轉粉紅遊樂園」聖誕主題活動試玩各項設施，家樂笑說：「Camila出世後特別留意周圍粉紅色、極具少女心的事物，所以一到現場就與可愛的P助與粉紅兔兔瘋狂打卡，回家就將合照展示給囡囡欣賞。」家樂說時一臉「寵女爸爸」的模樣，嘴角更露出甜笑。
首次一家三口歡度聖誕節，對家樂而言意義非凡，問他今年如何迎接佳節，家樂指會盡量抽時間與太太和女兒三人世界，「雖然工作繁忙，但陳太早已暗示今年家居要添置聖誕樹及禮物裝飾，自己一向不是特別重視節日儀式感，和太太拍拖後先開始享受過節日，自從上年比她取笑我用假的聖誕樹後，今年一早已訂好所有聖誕裝飾，有信心今年一定好有氣氛！」
3大打卡位率先試拍
除了裝飾家居，家樂亦表示，自己會變身聖誕老人，為妻女準備禮物：「今年真係辛苦晒佢(太太)付出，照顧小朋友之餘，仲要短時間內回復最佳狀態工作！就算幾忙都一定會準備聖誕大禮物讓她開心。」問到太太會否預備回禮，家樂 sweet 爆回應：「Camila已經係太太送俾他最好的聖誕禮物。」此外，家樂準備帶太太與Camila，到「Piske & Usagi玩轉粉紅遊樂園」的3大打卡位冬日聖誕禮物村、夢幻雪人糖果池，以及粉紅歷奇繩網陣打卡，為首次當爸的聖誕留念。