荷里活演員罷工影響浮現　《沙丘瀚戰2》《哥斯拉對金剛2》延遲至明年上映

荷里活編劇及演員工會相繼罷工，演員唔開工亦唔會為作品做宣傳，對影視製作嘅影響逐漸浮現。片商華納北美時間星期四宣布，原定11月上映嘅《沙丘瀚戰2》（Dune 2）將會延期至出年3月15日；而另一套大片《哥斯拉對金剛2》嘅映期就由明年3月推遲1個月至4月中。華納旗下嘅New Line亦宣布動畫版《魔戒》電影，亦會由明年4月中延至12月中面世。
《旺卡Wonka》係歌舞片只好頂硬上
不過出乎意料嘅係，今年華納另外2套大片 － 《朱古力獎門人》前傳《旺卡Wonka》同《水行俠2》，暫時仍然會如期喺12月15及20日上畫。由於《旺卡Wonka》係歌舞片，業界認為除咗上聖誕新年檔之外，都冇其他檔期合適喇，於是只好頂硬上。
而外媒Deadline報道話，戲院商《水行俠2》向華納反映好需要大片救市，院商亦保證會向會員力谷宣傳。
四大主角唔做得宣傳等如白白上畫
《沙丘瀚戰》貴為疫情期間最收得電影，全球收4億美元，片商亦睇好《沙》可以成為《星球大戰》級數嘅系列電影。加上四大主角Zendaya、Timothée Chalamet、Florence Pugh 同埋Austin Butler都喺社交平台有叫座力，加埋有2億幾人follow佢地，佢地唔做得宣傳即係等如俾套戲冇聲冇色咁上，邊個制？
而Marvel據聞就打算睇準《沙丘瀚戰2》延期而放出大量IMAX銀幕嘅時機，將原定11月10日上映嘅《Marvel隊長2》提早一周上畫，食盡《沙丘瀚戰2》原本個期。
早喺7月底演員罷工冇耐，片商Sony 已經宣布多套大片延期至明年上映，估計更多大片可能都會改期。即係話，出年個市實七國咁亂，咁都唔係壞事 － 你睇Barbie同《奧本海默》一齊上結果咪雙贏，可能大家到時都不知幾咁鍾意趕場戲駁戲呢。
原文刊登於 電影LOL