荷里活演員罷工影響浮現　《沙丘瀚戰2》《哥斯拉對金剛2》延遲至明年上映

荷里活編劇及演員工會相繼罷工，演員唔開工亦唔會為作品做宣傳，對影視製作嘅影響逐漸浮現。片商華納北美時間星期四宣布，原定11月上映嘅《沙丘瀚戰2》（Dune 2）將會延期至出年3月15日；而另一套大片《哥斯拉對金剛2》嘅映期就由明年3月推遲1個月至4月中。華納旗下嘅New Line亦宣布動畫版《魔戒》電影，亦會由明年4月中延至12月中面世。

《旺卡Wonka》係歌舞片只好頂硬上

不過出乎意料嘅係，今年華納另外2套大片 － 《朱古力獎門人》前傳《旺卡Wonka》同《水行俠2》，暫時仍然會如期喺12月15及20日上畫。由於《旺卡Wonka》係歌舞片，業界認為除咗上聖誕新年檔之外，都冇其他檔期合適喇，於是只好頂硬上。

而外媒Deadline報道話，戲院商《水行俠2》向華納反映好需要大片救市，院商亦保證會向會員力谷宣傳。