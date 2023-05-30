荷里活編劇罷工 竟然導致Ryan Reynolds拍《死待3》被禁爆肚？

荷里活編劇公會罷工持續，對小編有影響（因為好多新片叫停，即係冇新聞，亦即係冇題目好寫……）事小﹐各大片廠未有齊劇本嘅project一律hold住，咁先大件事。
Marvel超級英雄片《死待3》（Deadpool 3)本來出晒劇本，以為可以逃過一劫，仲有傳打算今個月頭就開工。但因為呢次罷工涉及一個好濕碎嘅條件，令到套戲都係未拍得。原因竟然係︰男主角Ryan Reynolds唔可以爆肚！
唔可以喺片場度gag
是咁的，外媒Collider報導，今次編劇罷工令到各個project當中有關劇本嘅修改都唔郁得。即使本身公會嘅協議訂明，監製同導演可以在拍攝期間，就劇本對白作出些許修改。但係由於Ryan Reynolds係《死待3》編劇之一，好多gag同笑位都係佢臨場度嘅，而家編劇罷工，Ryan Reynolds法律上亦唔可以喺片場度gag嘞。弊就弊在，前兩集《死待》Ryan Reynolds都度咗好多口賤gag，甚至講過劇中角色Wade Wilson「每句對白都係我自己寫」，令到套戲生色不少之餘，而家全組人仲企咗喺度添。
新片未開得工住，Ryan Reynolds可能有多啲時間湊下3年前買入嘅英國地方球隊Wrexham FC。自從佢入主之後，隊波就成為話題，早排更加因為成績優異而升班英乙聯賽。
原文刊登於 電影LOL