莉寶韋遜開名鬧「波叔」係大賤人 原來10年前就有牙齒印

憑《完美巨星幫》系列中飾演「肥Amy」一角而爆紅嘅莉寶韋遜（Rebel Wilson），即將推出回憶錄Rebel Rising，當然少不免有花生俾普羅大眾食下。上個禮拜Rebel Wilson喺IG出post提到，新書用咗一整個章節去講一位合作過嘅圈中「大PK」（a massive a**hole），但係冇開名、冇俾貼士佢地拍過咩戲等。

點知剛過去嘅周末，Rebel Wilson再爆料話呢位「大PK」搵咗專處理公關災難嘅專人同埋律師，叫佢收聲！而莉寶韋遜表明唔會縮沙，新書如常出街，但係呢個post之後唔見咗。到星期日，莉寶韋遜直情開名，指明道姓拍過《波叔出城》(Borat）嘅英國喜劇演員Sacha Baron Cohen就係嗰個「大PK」！

一如Rebel Wilson所講，「大PK」真係有備而戰，波叔嘅發言人回應外媒The Hollywood Reporter時表示理解到有事要開聲好重要，但係強調有關指控說法明顯虛假，證據自相矛盾，而且波叔一方有齊文件、電影片段以及人証喎，果然做足功課。

Rebel Wilson同Sacha Baron Cohen嘅牙齒印始於10年前，當時佢地參演喜劇The Brothers Grimsby。莉寶韋遜當時喺老家澳洲一個電台節目提過同波叔拍戲嘅情況，佢話對方好喪，日日都叫莉寶韋遜搵場戲唔著衫出鏡，又話自己都係唔著衫拍《波叔出城》，出嚟嘅效果好好笑。如是者日日開工Rebel Wilson都被人叫佢除，由於佢同波叔都係同一個經理人，Rebel Wilson話想同經理人投訴被人騷擾。