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娛樂
2025-04-11 22:49:41

莊子璇拍節目被冼靖峰搞到濕晒 王汛文想「食企鵝」笑爆全場

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冼靖峰與莊子璇與王汛文首度合作，冼靖峰在兩女多番威迫下終做出心心手勢。（娛樂組攝）

冼靖峰與莊子璇與王汛文首度合作，冼靖峰在兩女多番威迫下終做出心心手勢。（娛樂組攝）

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冼靖峰、莊子璇、黃劍文、王汛文和潘靜文主持無綫飲食節目《香港系列之原味道》於明天播出，眾人今日出席記者會分享拍攝趣事，更即場獻唱由黃劍文作曲的主題曲。適逢是莊子璇生日，大會安排了生日蛋糕，壽星女更搞笑表示要切到尾。她表示會跟家人食飯慶祝，希望節目收視好。

莊子璇正日生日要做宣傳，大會送上生日蛋糕。（娛樂組攝） 莊子璇正日生日要做宣傳，大會送上生日蛋糕。（娛樂組攝） 莊子璇生日願望是節目收視好。（娛樂組攝）

莊子璇濕晒

冼靖峰、莊子璇與王汛文一齊接受訪問，三人表示是首次拍攝這類節目，而且在拍攝期間不停食，搞到肥了不少。王汛文更預告第二集冼靖峰最好艷福，因為會輪流跟3位女主持又食又玩。冼靖峰更自爆該集眾人去釣魚，當他揮動魚杆時，兩度把莊子璇弄至全身濕透。他又指莊子璇非常大膽，可以徒手捉魚，眾人都被她的舉動嚇一驚。

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冼靖峰表示自己多次要去體驗做雞農、豬農生活。 莊子璇可以徒手捉魚，犀利。 大家首度公開獻唱由黃劍文作曲的主題曲。（娛樂組攝） 眾人分享拍攝難忘事。

王汛文去南極「食企鵝」？

冼靖峰跟兩位港姐及黃劍文首次合作，問到他們的評價，他指莊子璇因為聲音好嬌嗲，所以予人嬌滴滴感覺；王汛文就是全隊的開心果，只要見到她在場，都會知道拍攝很開心。莊子璇更爆王汛文非常愛唱歌，可以唱足一程車。至於黃劍文雖然跟他們的年紀有少少距離，但大家都有很多話題，大家都非常玩得，二人更有不少音樂交流，很開心大家合作愉快，希望可以節目添食。當問到想去哪裡拍攝，他們立即列出多個海外地方，其中莊子璇提到可以去南極時，問到他們可以甚麼時，王汛文說：「食企鵝……」冼靖峰、莊子璇隨即大笑，王汛文再補充說：「係食企鵝食嘅魚！」

眾人希望可以出幸拍攝，甚至去南極。（娛樂組攝）

眾人希望可以出幸拍攝，甚至去南極。（娛樂組攝）

爆冼靖峰偶包超大

提到今次他們又要落田、去漁排體驗，更要做雞農、豬農，對於向來有偶包的冼靖峰表示有數集索情不整理頭髮，大汗踏細汗示人，不認同自己的偶包大。莊子璇與王汛文聞言同步做出手勢，指他的偶包大到不得了，會set頭捉魚╴笑謂「啲魚俾佢冧死晒啦！」

冼靖峰表示自己偶包不大，但當在場傳媒及拍檔要他做出心心手勢時，即耍手擰頭，更表現尷尬。 莊子璇聲音嬌嗲，但被冼靖峰爆是比較粗老的一個。（娛樂組攝） 王汛文聽到去南極拍攝時，說出一句「食企鵝⋯⋯」令全場笑爆。（娛樂組攝） 冼靖峰堅稱有數集沒有偶包。（娛樂組攝） 《香港系列之原味道》 《香港系列之原味道》

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