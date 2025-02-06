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娛樂
2025-02-06 14:37:55

莊子璇面帶「橫刀奪愛痣」易陷三角關係 孖胡美貽黑絲女僕裝拍風水節目

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莊子璇面帶「橫刀奪愛痣」易陷三角關係 孖胡美貽黑絲女僕裝登場

莊子璇孖胡美貽黑絲女僕裝現身《2025風生水起》。

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薛家燕、胡美貽、莊子璇、徐文浩主持的水賀年節目《2025風生水起》，明晚10點半翡翠台播出最後一集。為配合節目集資訊與娛樂於一身的特性，三位主持扮鬼扮馬，昨晚（5日）一集，莊子璇（Hilary）及胡美貽（Nicole）便以女僕裝出場，在堪輿學家黃楚淇師傅帶領下，為大家講解打掃家居需注意的風水事項。搞笑的是，當師傅一本正經於鏡頭當眼處講解風水時，HilaryNicole齊齊在不顯眼的角落落力做出各式各樣表情予以配合，還大做「心心手勢」搶。同為港姐出身的HilaryNicole，兩人的女僕打扮均相當亮麗，黑絲look更將二人的長腿展露無遺。

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呢兩位女僕真係太活潑可愛喇。 莊子璇孖胡美貽黑絲女僕裝登場。 莊子璇孖胡美貽黑絲女僕裝登場。

三位主持在明晚（7日）播出的最後一集中，還會接受麥玲玲師傅指點迷津。玲玲師傅指Hilary擁有觀眾緣之餘，長輩緣亦相當不俗，但要注意的是命格容易鑽牛角尖，玲玲師傅說：「佢適宜多搵人傾訴。」玲玲師傅還指根據Hilary面相，甚有機會陷入三角戀：「佢塊面有橫刀奪愛痣，感情方面易有第三者。」談到Nicole，玲玲師傅除指她會嫁個有錢人之餘，更揚言Nicole大有機會在蛇年「喜事重重」，暗示Nicole隨時閃婚之餘，還會有其他喜事，家燕姐即大為驚喜，並笑言：「要儲定人情喇！」而今晚一集「開運搵師傅」的嘉賓，則有《中年好聲音》的周吉佩及支嚳儀。玲玲師傅指吉吉與支支蛇年事業運不俗，並謂二人會共同進退：「好一齊好，差一齊差」，並補充指開設音樂中心的吉吉有「有學生出名運」，又謂支支適合向管理方向發展。

到底點為之面有「橫刀奪愛痣」？ 玲玲師傅還指根據Hilary面相，甚有機會陷入三角戀。 到底胡美貽係咪真係會今年閃婚呢？ 麥玲玲批胡美貽蛇年喜事重重，家燕姐開心大叫要儲定人情。 玲玲師傅話吉吉同支支事業上會共同進退，係咪意味住佢哋將來好多合作機會呢？

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