莊思敏自爆再婚冇簽字 怕搞文件複雜不生育

莊思敏（莊鍶敏）上月與拍拖未夠兩年的高級督察黃耀彬飛到峇里島舉行婚禮，曾歷婚姻失敗的莊思敏，在無預驚下突然閃嫁，今日（14日）有消息爆出，原來二人沒有進行簽字儀式，亦不打算補擺喜酒，認為一紙婚書不重要。





再婚冇簽字 莊思敏一直沒公開戀情，主要是因為另一半是圈外人，原本計劃完成婚禮後才公布喜訊，但卻遭Wedding Planner意外曝光，令她感到相當無奈。她在傳媒的訪問中自爆今次沒有進行簽字儀式，老公亦尊重其意願，認為一紙婚書不重要，所以只低調搞了一個結婚派對通知朋友。她續指第一次結婚有簽，離婚搞文件經歷了好漫長的時間，甚至見過不少人搞到要打官司。被問到是否有陰影？ 她就坦言不算，只是不想太複雜，加上她們沒有計劃生小朋友。





泰國求婚 莊思敏的老公雖然細他10年，但思想成熟又浪漫，莊思敏分享了老公在泰國進行求婚的畫面，她指對方安排了人佈置酒店房，打算在飯後進行求婚，誰知她約了朋友行花市，她回到酒店後，見房間充滿氣球，一度以為入錯房，感覺相當甜蜜，男方更出動3卡鑽戒打動芳心。

胡杏兒粉絲 婚禮當天邀請了數十摯親好友，當中包括胡杏兒與丈夫李乘德、劉晨芝、彭慧中、吳若希、王晶大女王子涵等齊齊到賀，原來莊思敏的老公自小已經是杏兒的小粉絲，房內更貼了杏兒的海報，相當有緣，而莊思敏更透露與前夫關係不俗，對方亦有在網上送祝福。