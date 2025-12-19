莊思敏遇「入票黨」險被騙過百萬 機警發現轉賬有異：唔好驚同心急

現年45歲的莊思敏（莊鍶敏）2022年與與台灣珍珠奶茶店老闆楊秉逸離婚，結束兩年多婚姻；去到今年10月Jacquelin無預警再婚，與圈外男友黃耀彬喺峇里島舉行婚禮，但之後透露二人並冇註冊。前日（17日），莊思敏於IG上載一段影片，與網民分享遭遇「入票黨」詐騙嘅經歷，險被騙過百萬。
莊思敏上載一段關於遭遇「入票黨」詐騙影片，並留言：「大家真係要好小心，千祈唔好驚同心急，騙徒係會不停嚇你，但只要你睇清楚，可以同銀行核實，佢就會知難而退，有懷疑可以揾朋友一齊去分析或者直接打18222 求助。#小心騙案 #莊思敏 #入票黨」。
莊思敏心得︰千祈唔好驚同心急
影片中，莊思敏表示上周經WhatsApp獲邀前往東南亞工作，原定明年一月出發，因為涉及出埠，Jacquelin通常都會比較小心，會問清楚地方、工作性質及行程等資料，而佢甚至會要求自己安排機票及住宿。
莊思敏報價後，對方未傾細節就一口答應，除咗違反一般簽約落訂程序之外，對方急於索取戶口號碼作過數之用，於是莊思敏就將公司戶口號碼告知對方。「入票黨」騙徒開始出招，表示轉賬時手誤「打多咗個零」存入120萬，要求莊思敏退回款項。
早已起疑的莊思敏查核時發現戶口顯示為支票入數，但對方聲稱唔係香港居民，但又提供美金轉賬截圖。其後莊思敏踢爆騙徒，指支票未兌現，所謂嘅入數只係帳面數字。知道事敗的騙徒隨即「發爛渣」，反指莊思敏意圖吞錢，仲威脅話要報警。莊思敏就話條數聽日就會消失，因為係支票入數，再加上資料對唔上，所以銀行聽日就會recall呢筆錢。莊思敏仲話騙徒發行空頭支票係違法，最後對方隨即消失。莊思敏提醒大家要小心，特別「入票黨」係無處不在。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈