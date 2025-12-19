莊思敏遇「入票黨」險被騙過百萬 機警發現轉賬有異：唔好驚同心急

現年45歲的莊思敏（莊鍶敏）2022年與與台灣珍珠奶茶店老闆楊秉逸離婚，結束兩年多婚姻；去到今年10月Jacquelin無預警再婚，與圈外男友黃耀彬喺峇里島舉行婚禮，但之後透露二人並冇註冊。前日（17日），莊思敏於IG上載一段影片，與網民分享遭遇「入票黨」詐騙嘅經歷，險被騙過百萬。

莊思敏上載一段關於遭遇「入票黨」詐騙影片，並留言：「大家真係要好小心，千祈唔好驚同心急，騙徒係會不停嚇你，但只要你睇清楚，可以同銀行核實，佢就會知難而退，有懷疑可以揾朋友一齊去分析或者直接打18222 求助。#小心騙案 #莊思敏 #入票黨」。