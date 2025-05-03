莊錠欣疑住所漏煤氣 吸入過量一氧化碳昏迷

韓國前女團CLC成員莊錠欣（Elkie）在社交平台上載多張身處醫院的照片，她表示疑住所漏煤氣，使她吸入過量一氧化碳，令她頭痛兼暈倒。她說︰「送院後發現我的碳氧血紅素濃度已經達到20%（正常人據說是1-1.5%左右），所以我的情況已經屬於輕度-中度中毒，經過住院檢查+高壓氧艙治療後，現在狀況穩定了。」

估計煤氣洩漏導致 提到事發經過，她說︰「早上起床頭很痛覺得有點暈眩，本來想說上個廁所後就吃藥，沒想到直接眼前發白，各種亂撞後直接倒地。」對於今次事故，她估計是煤氣洩漏導致，她說︰「它沒味道、沒煙、完全沒有聲音，我只是會覺得最近很累、想睡、頭痛，但因為平常就習慣了『撐』，所以真的沒有察覺。」她亦提醒大家如家中使用熱水器、煤氣爐、炭火暖爐的話，一定要確認通風。她說︰「不是只有洗澡才會中毒，平常使用時空氣不流通也可能發生。強烈建議安裝一氧化碳偵測器，真的可以救命。」