莊鍶敏掂咩死咩 的士牌照何文田單位持續跌價

莊鍶敏最近在網上不時跟大家分享其投資之道，早於6月她便拍片推薦大家投資的士牌照，聲稱高回報，「好過買樓」，並透露自己經AGA未婚夫鄭子邦(的士邦)以400萬購入的士牌照。莊思敏除了有的士牌照揸手，她亦有投資磚頭，她於17年以627萬購入何文田加多利軒的中層單位。
然而，莊鍶敏無論是的士牌照也好，物業也好，都雙雙跌價。根據最新資料顯示，的士牌照最新報價為367萬，因為欠缺新人入行，有的士都冇人揸，令牌價出現跌價情況。至於她的何文田單位，最近更被行內人封為「蝕讓之城」。
代言加密幣都出事？
此外，莊鍶敏早前拍片拿住一嚿嚿現鈔，分享投資加密幣心得，表示回報有16厘，更開設群組跟大家開心share。有金融界KOL日前在網上出PO稱「拿督個女」叻叻豬引到證監出memo，呼籲網民投資相關產品時，要搵持牌公司，而他提供的cap圖均與莊鍶敏拍攝的畫面一樣，暗示對方幫手賣廣告的公司未有牌照。
不滅創業心
莊鍶敏過去先後經營過酒吧、點心店、時裝店、飲品店等生意，全都損手離場。她與友人於16年前以180萬元購入銅鑼灣劏場舖位，最後以60萬沽出，其後她向傳媒表示不敢再沾手投資舖位。雖然次次損手受場，但都無阻她屢敗屢戰的心，早前她向傳媒透露有意投資護膚品生意，未知今次又能否成功。