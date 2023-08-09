莊鍶敏掂咩死咩 的士牌照何文田單位持續跌價

莊鍶敏最近在網上不時跟大家分享其投資之道，早於6月她便拍片推薦大家投資的士牌照，聲稱高回報，「好過買樓」，並透露自己經AGA未婚夫鄭子邦(的士邦)以400萬購入的士牌照。莊思敏除了有的士牌照揸手，她亦有投資磚頭，她於17年以627萬購入何文田加多利軒的中層單位。

然而，莊鍶敏無論是的士牌照也好，物業也好，都雙雙跌價。根據最新資料顯示，的士牌照最新報價為367萬，因為欠缺新人入行，有的士都冇人揸，令牌價出現跌價情況。至於她的何文田單位，最近更被行內人封為「蝕讓之城」。