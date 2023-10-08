莊鍶敏淡妝遊蘇州教觀眾珍惜食物　突然大爆「我想嘗試做個妓女」

莊鍶敏（Jacquelin）日前由馬來西亞返港，協助警方調查JPEX案後，隨即赴佛山拍電影，日前喺小紅書發布一段以「蘇州之行 『魚蛋媽』被『彈鐘』」為名嘅影片，影片中佢一身斯文紅色間條恤衫襯黑色短裙，肌膚若隱若現，優雅不失性感，不過佢喺遊妓女街時，竟然爆出一句：「我想嘗試做『妓女』」。
莊鍶敏遊覽嘅係當地著名嘅山塘街，佢似乎很享受這趟美食之行，各種美食都食過不停，買到兩手也拿不過來，完全冇拿督千金嘅包袱。
「佢係咪覺得自己講嘢好幽默」
佢亦貼心教育觀眾要珍惜食物，興致勃勃地嘗試不同小飾品，去到漢服出租店舖時，又講到：「⋯⋯這條街就係以前嘅妓院街，我想嘗試做個『妓女』，跟住俾人『彈鐘』。」原來是因為她想訂造做一件古代妓女服飾，但礙於時間不夠，唯有放棄了。
網民對佢嘅大膽言論有讚有彈，有網民大讚佢可愛及珍惜食物呢個行為好好：「你真係好鬼可愛」、「挺喜歡你的美食vlog」及「小姐姐說『做人不可浪費』的時候有被教育到」等等。相反，香港網民似乎有不同看法：「件衫仲靚過個人」、「同講想嘗試做女人一樣多此一舉」、「放心，一定俾彈鐘 」、「有冇人要先得㗎」、「佢嘅樣勁趕客！好心喇！」及「佢係咪覺得自己講嘢好幽默」等等。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈