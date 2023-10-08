莊鍶敏淡妝遊蘇州教觀眾珍惜食物　突然大爆「我想嘗試做個妓女」

莊鍶敏（Jacquelin）日前由馬來西亞返港，協助警方調查JPEX案後，隨即赴佛山拍電影，日前喺小紅書發布一段以「蘇州之行 『魚蛋媽』被『彈鐘』」為名嘅影片，影片中佢一身斯文紅色間條恤衫襯黑色短裙，肌膚若隱若現，優雅不失性感，不過佢喺遊妓女街時，竟然爆出一句：「我想嘗試做『妓女』」。

莊鍶敏遊覽嘅係當地著名嘅山塘街，佢似乎很享受這趟美食之行，各種美食都食過不停，買到兩手也拿不過來，完全冇拿督千金嘅包袱。