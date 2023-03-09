莊鍶敏父親設靈 思明稱爸爸生前當楊明係仔咁錫

莊鍶敏﹑莊思明和莊思華的拿督父親莊寶於上月28日離世，享年83歲。莊家今日在世界殯儀館設靈，靈堂外擺滿了紙紮品及花圈，除政商界人士外，還有楊受成伉儷及兩位兒子、薛家燕和子女、姜皓文、苗僑偉夫婦、黃宗澤、孫敬安夫婦、胡杏兒夫婦、劉丹、陳法蓉、張慧儀、樂易玲、方中信、劉偉強、王晶和黃百鳴等。

莊鍶敏和弟弟莊順及妹妹思華、思明陪同母親到靈堂打點，楊明與好友劉晨芝亦有在場幫忙。楊明不時陪同莊太出入安排花圈擺放位置，其後他在下午4點半陪思明及莊鍶敏接受傳媒訪問。莊鍶敏難掩傷痛情緒，哽咽表示想好好送爸爸一程，完成所有儀式之後，便會送爸爸回馬來西亞，後日飛到馬來西亞處理爸爸的身後事，她們會逗留一星期至半個月。