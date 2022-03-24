莊鍶敏疫情唔見六位數人工

莊鍶敏(Jacquelin)今日以仁濟之星身份出席「仁濟抗疫基金啟動禮」，她表示，與仁濟第二年合作很開心，因仁濟支持低收入家庭，她有聯絡朋友捐贈，有菜商朋友在早前菜價飆升時，捐菜給低收入家庭，十分有意義。問到她工作近況，Jacquelin說：「2022年未正式開工，只上了曾志偉主持的遊戲節目《講你都唔信》，劇集《法言人》在農曆年前已拍完。直播帶貨亦停了接近兩個月，不過即將復工，今年已損失六位數字，希望下半年可以追回。」

提到回港檢疫減至7日，問會否想飛台灣見老公？她稱，「當地仍維持17日檢疫，老公去年10月回台灣，現在考慮一齊回內地工作及遊玩，再雙雙回港不用檢疫，但煩惱老公未能放低生意。」