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娛樂
2024-01-04 17:50:50

莊鍶敏離婚一年後赴內地公園相睇 被失婚男母親嫌棄後 不滿對方雙重標準

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莊鍶敏（原名莊思敏）離婚一年後赴內地公園相睇 被失婚男母親嫌棄後 不滿對方雙重標準

莊鍶敏（原名莊思敏）離婚一年後赴內地公園相睇 被失婚男母親嫌棄後 不滿對方雙重標準

43歲的莊鍶敏（原名莊思敏，Jacquelin）近年主力於內地發展，不時更新內地社交網站抖音，與網民分享生活點滴。離婚一年多後，莊鍶敏近日去內地公園「相親角」相睇，將相關影片上載到抖音。來自馬來西亞的莊鍶敏雖然在香港影壇活躍，竟然因為離過婚而被失婚男母親嫌棄，她事後暗示對方雙重標準。

原名莊思敏的莊鍶敏在內地的「相親角」相睇，把影片上載至抖音。（莊鍶敏抖音影片截圖） 原名莊思敏的莊鍶敏在內地的「相親角」相睇，把影片上載至抖音。（莊鍶敏抖音影片截圖） 原名莊思敏的莊鍶敏在內地的「相親角」相睇，把影片上載至抖音。（莊鍶敏抖音影片截圖） 原名莊思敏的莊鍶敏在內地的「相親角」相睇，把影片上載至抖音。（莊鍶敏抖音影片截圖） 原名莊思敏的莊鍶敏在內地的「相親角」相睇，把影片上載至抖音。（莊鍶敏抖音影片截圖） 原名莊思敏的莊鍶敏在內地的「相親角」相睇，把影片上載至抖音。（莊鍶敏抖音影片截圖） 原名莊思敏的莊鍶敏在內地的「相親角」相睇，期間找到一個合眼緣的媽媽。（莊鍶敏抖音影片截圖） 原名莊思敏的莊鍶敏向合眼緣的媽媽承認自己曾結過婚。（莊鍶敏抖音影片截圖） 原名莊思敏的莊鍶敏在內地的「相親角」相睇，把影片上載至抖音。（莊鍶敏抖音影片截圖） 原名莊思敏的莊鍶敏在內地的「相親角」相睇，期間找到一個合眼緣的媽媽，但因曾經離婚而被「厭棄」。（莊鍶敏抖音影片截圖） 原名莊思敏的莊鍶敏在內地的「相親角」相睇，不滿合眼緣的媽媽雙重標準。（莊鍶敏抖音影片截圖） 原名莊思敏的莊鍶敏在內地的「相親角」相睇，不滿合眼緣的媽媽雙重標準。（莊鍶敏抖音影片截圖） 原名莊思敏的莊鍶敏在內地的「相親角」相睇，期間找到一個合眼緣的媽媽，但未能成功。（莊鍶敏抖音影片截圖）

莊鍶敏2022年離婚

莊鍶敏2020年與拍拖未夠半年嘅台灣珍珠奶茶店老闆楊秉逸結婚，由於二人聚少離多及三觀不合的關係，二人在2022年離婚。近日單身的莊鍶敏日前上載一條以「今天來內地相親角看看能不能遇見我的真愛呢」為題的影片到抖音，片中佢除派傳單之外，仲準備「易拉架」為自己宣傳，省靚生招牌。「相親角」人流非常之多，而莊鍶敏亦有被唔少前輩圍住，指佢條件好好，個樣亦生得後生。

莊鍶敏於2020年與台灣珍珠奶茶店老闆楊秉逸拍拖半年後閃婚。 莊鍶敏直言結婚兩年多，經常因為定居問題吵架。

之後，莊鍶敏決定去搵合眼緣的婆婆，因為想找一個可以和睦共處的奶奶；有一個媽媽向佢介紹兒子，她是杭州人，兒子本身條件唔錯，離過一次婚，有一對仔女。這名媽媽問莊鍶敏是否未婚，莊鍶敏好坦白承認曾經離婚，結果慘遭對方嫌棄，大媽並話：「我就喜歡單單純純的，沒有結過婚的啊」。

莊思敏大方及禮貌地話唔緊要。事後就忍唔住暗示指對方雙重標準，「點解佢個仔可以離婚」，而自己就唔可以。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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