莊鍶敏離婚一年後赴內地公園相睇 被失婚男母親嫌棄後 不滿對方雙重標準

莊鍶敏（原名莊思敏）離婚一年後赴內地公園相睇 被失婚男母親嫌棄後 不滿對方雙重標準

43歲的莊鍶敏（原名莊思敏，Jacquelin）近年主力於內地發展，不時更新內地社交網站抖音，與網民分享生活點滴。離婚一年多後，莊鍶敏近日去內地公園「相親角」相睇，將相關影片上載到抖音。來自馬來西亞的莊鍶敏雖然在香港影壇活躍，竟然因為離過婚而被失婚男母親嫌棄，她事後暗示對方雙重標準。

莊鍶敏2022年離婚 莊鍶敏2020年與拍拖未夠半年嘅台灣珍珠奶茶店老闆楊秉逸結婚，由於二人聚少離多及三觀不合的關係，二人在2022年離婚。近日單身的莊鍶敏日前上載一條以「今天來內地相親角看看能不能遇見我的真愛呢」為題的影片到抖音，片中佢除派傳單之外，仲準備「易拉架」為自己宣傳，省靚生招牌。「相親角」人流非常之多，而莊鍶敏亦有被唔少前輩圍住，指佢條件好好，個樣亦生得後生。