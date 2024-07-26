莊韻澄宣布與呂成忠離婚 老公曾帶走兒子到台灣作威脅 : 不願活在每天被情緒勒索日子

年42歲的莊韻澄（前名莊端兒）2013年曾與張致恒拍拖，其後有傳男方出軌而分手，直至2020年，莊韻澄與圈外男友呂成忠結婚，翌年誕下囝囝呂崇滈（波子）；不過，在莊韻澄的婚訊傳出後，連環爆出老公失業兼破產，以及拖欠街數等負面新聞，但莊韻澄表示早已知情並力撐老公，更謂願意等老公「翻身」。今日（26日） ，莊韻澄突然在社交網宣布離婚消息。 莊韻澄貼出一封律師信，聲明上寫上她與呂成忠先生已於2023年7月起正式分居，他們現正辦理離婚手續，並澄清自己沒有與任何人或公司簽訂經理人合約；她更寫下長文交代離婚事件，並表示公開離婚，主要是因為不想每天被威脅及情緒勒索等，更指老公曾帶走兒子到台灣藉此威脅。

莊韻澄的全文如下： 對於我來說這是一個非常沉重的決定。 我非常明白事件一旦公開，對小孩子會造成很大傷害，但我真的迫不得已才做此決定。 我寧願勇敢承認自己婚姻失敗，也不願活在每天被威脅、被情緒勒索、道德綁架的日子。每天要擔心何時又要面對無窮無盡的謾罵、誣蔑甚至爭吵！ 我對待婚姻並不兒戲，為了我的孩子，過去一直以容忍及退讓態度，致力去維繫、處理雙方關係。但在2024年1月12日下午在我不知情的情況下，我的兒子被他爸爸帶了去台灣，以此要脅我就範一切……我已即時報警處理，也令婚姻到達無法挽回的地步。孩子更因突然失去母親變得沒有安全感，加上長期看到母親被罵亦令孩子變得封閉不愛說話。