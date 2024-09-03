莊韻澄湊囝囝返學遇大塞車 低調look陪阿仔上幼稚園

莊韻澄昨日為香港區「環球小姐2024」記扣做主持，她介紹今次大會的形象總監何國鉦時，表示當年她參選《香港珠寶小姐》時，幸得對方設計形象，令她變得更美，最後成功獲獎，因此她亦很期待何國鉦如何為一眾佳麗「變靚啲」。提到今次環球小姐，她看好姚祖恩及徐蒨駖。她稱今次獲委派重任，擔任幕後工作，負責指導佳麗，角色像一個保母，很開心可以嘗試這個挑戰。

由於活動撞正小朋友開學日，莊韻澄表示非常急趕，笑謂連set頭的時間也沒有。她更自爆囝囝開學首天便遲到，她說︰「依家囝囝係正式上K1，我係第一次開學日帶佢返學，朝早7點幾起身，我係冇諗過咁塞車！係我自己唔好，我冇經驗，但我哋都係遲2分鐘，同埋係囝囝著校服返學，所以影埋相就變了5分鐘。」

她表示今個星期是學校主要是讓小朋友熟習校園環境，所以會陪囝囝上堂1小時。問到有沒有家長認出她，她表示沒有化妝，而且更戴上眼鏡，打扮跟一般媽媽無異，相信不會有太多家長認到她。她表示囝囝未入幼稚園時，有為他報讀playgroup及N班，自己都是負責管接送，但望著囝囝讀幼稚園，感覺仍然很興奮。她續指囝囝不太愛說話，希望囝囝過一段日子會像同學仔般主動舉手發言。她表示囝囝返學首日未有哭泣，而且更很期待上學，令她心感安慰。