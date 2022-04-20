莎朗史東加入HBO原創劇《空中小姐》 第二季聽日開播

HBO原創黑色驚悚喜劇《空中小姐》（The Flight Attendant）首季播出後贏得好評，第二季將加入著名女星莎朗史東（Sharon Stone），與女主角姬莉戈高（Kaley Cuoco）合演一對關係疏離的母女。

《空中小姐》新一季將於4月21日在Now TV HBO GO自選點播上架，與美國同步播放。該劇改編自Chris Bohjalian同名小說，《冏男大爆炸》（The Big Bang Theory）女星姬莉戈高飾演有酗酒問題的Cassie Bowden，在洛杉磯過住一生中最清醒的生活，繼續當空姐的她，亦兼職為CIA效力。在一次執行海外任務時，無意中目睹一宗謀殺案，令她再次捲入一場跨國陰謀，她亦從中看到更多面的自己。

第二季將有更多轉折與意想不到的劇情，而莎朗史東飾演主角母親Lisa Bowden，母女間感情疏離，其角色今季出現，將有助觀眾理解為何導致Cassie Bowden必須靠酒精麻醉自己及成長導致的創傷。在劇中，莎朗史東與姬莉戈高關係緊張，但鏡頭外就相處融洽。早前在公布莎朗史東將飾演Lisa Bowden一角後，姬莉戈高在IG分享合照，並寫下「媽媽我愛你」，亦不忘幽默表示「自己到底過着甚麼的生活？！」可謂完全投入角色。