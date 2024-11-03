莎莎婦女銀袋日｜阿Sa回應硬闖小店拍賀歲片 唔知徐天佑已婚

今日沙田馬場舉行「莎莎婦女銀袋日」，由蔡卓妍(阿Sa)擔任大使，同場還有不少政商界及演藝界人士出席，場面墟冚。玄學家七仙羽(七師傅)盛裝打席，她接受訪問時表示自己懂得如何跟動物溝通，並稱所有動物、昆蟲都不會放過，只要有機會便會跟牠們傾偈。她表示過去曾跟落場的馬匹溝通，內容都是跟給牠信心，並稱馬匹聽完也會給她反應。

今日沙田馬場舉行「莎莎婦女銀袋日」，由蔡卓妍(阿Sa)擔任大使，同場還有不少政商界及演藝界人士出席，場面墟冚。阿Sa表示今日打扮高貴示人，她表示今日要很注意自己的坐姿及言行舉止，透露自己的坐姿是非常衰，就連fans也曾經把她的坐姿整成一個特輯。

阿Sa稱爸爸給她的都是山埃貼士，自己跟與工作人員一齊投注爸爸所講的馬匹，可惜該場的結果是爆冷，而Sa爸的心水馬匹就完全沒影。她稱過去如果投注有收穫，會把部份獎金用作慈善，之後會跟朋友慶祝。 獲楊受成𠱁番 今個月是阿Sa的生日月，她表示會在加拿大度過，因為會在當場舉行巡唱。她又提到老闆楊受成對各員工都很有心思，每人生日都會收到他的心意，而自己就一定會在生日當天收到老闆送給她的花。提到楊受成亦在會場，她表示有跟老闆講自己投注滑鐵盧一事，楊受成即表示「俾番你」，令她非常開心。