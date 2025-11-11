莫文蔚任一日店長 組限定樂隊推出限量黑膠唱片圓夢

昨日，莫文蔚（Karen）現身香港知專設計學院V Music Library擔任一日店長，與資深傳媒人黃志淙對談，更和學生、粉絲們分享她的全新黑膠唱片專輯《Karen Mok & The Masters 》的創製過程，談電影、黑膠、設計、時裝等。
談到今次以樂隊形式出專輯，Karen笑說在她十多歲時就已很想夾band唱歌，不過未能成事，到現在時機到，又遇上好的資深音樂成員，便夾成這個「限定樂隊」The Masters圓了她的夢想。
限量1000張黑膠唱片
與莫文蔚合作密切也是「The Masters」成員的音樂人Terry Chan（陳明道），也專誠出席支持，分享今次唱片製作認真，笑言錄歌時把門鎖上不讓大家走直至錄好首歌為止。
Karen也補充說堅持出唱片，因覺得音樂有自己的靈魂，這是「AI」不能做到的事，而出黑膠唱片也是圓她的另一個夢想，童年時便已在爺爺爸爸熏陶下愛上黑膠碟，更用自己儲的零用錢去買過第一張黑膠碟後，便開始收藏了不少珍貴黑膠，有些更不捨得拿出來播怕刮花。而她這張《Karen Mok & The Masters 》更是限量1000張黑膠唱片，當中也有100張特別收藏她與樂隊的簽名海報，更是珍貴！