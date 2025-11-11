莫文蔚任一日店長 組限定樂隊推出限量黑膠唱片圓夢

談到今次以樂隊形式出專輯，Karen笑說在她十多歲時就已很想夾band唱歌，不過未能成事，到現在時機到，又遇上好的資深音樂成員，便夾成這個「限定樂隊」The Masters圓了她的夢想。

Karen也補充說堅持出唱片，因覺得音樂有自己的靈魂，這是「AI」不能做到的事，而出黑膠唱片也是圓她的另一個夢想，童年時便已在爺爺爸爸熏陶下愛上黑膠碟，更用自己儲的零用錢去買過第一張黑膠碟後，便開始收藏了不少珍貴黑膠，有些更不捨得拿出來播怕刮花。而她這張《Karen Mok & The Masters 》更是限量1000張黑膠唱片，當中也有100張特別收藏她與樂隊的簽名海報，更是珍貴！