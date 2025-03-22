莫文蔚內地演唱會台上兩度跌倒 表現淡定火速站起繼續唱

現年54歲的莫文蔚（Karen) 近日在蘇州舉行《大秀一場》演唱會，吸引不少粉絲入場支持，但由於天雨關係舞台濕滑，莫文蔚在演出過程中不慎跌倒兩次，幸好沒有大礙，而她更被網民激讚執生力極強。



網上瘋傳片段，片中見穿上一身黑色亮片裝的莫文蔚，從舞台中央向前行，當她打算蹲下去擺pose時卻跣腳不慎跌倒，雖然莫文蔚自己都嚇窒了一下，但她亦反應極快，迅速調整心情站起來繼續表演，非常專業；不過，在另一環節，莫文蔚在升降舞台前方跳舞時，又再一次跌倒，而亦處變不驚，保持鎮定立即站起來表演，網民都激讚她應變能力極高，並紛紛留言關心她有沒有受傷。



莫文蔚在完show後亦有在微博發文表示：「難忘蘇州的雨夜，還沉浸在大秀的余温中，不斷回味。球鞋踏着冷雨，濺起音樂的水花，帶來了意外之喜，心情也更加亢奮，在朦朦春雨中完成了2025第一場大秀，謝謝蘇州的你們與我一同用最大的熱情，為彼此編織了最熱烈的暖意。」