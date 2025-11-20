莫文蔚將閉關迎接啟德演唱會 香港個唱嘉賓名單要賣關子

日前莫文蔚（Karen）和張馳豪（Aska）出席香港電台第二台節目《Made in Hong Kong 李志剛》，公布「第三十六屆國際流行音樂大獎」候選名單。

主持人李志剛和白源顥先恭喜Karen將於12月20日在啟德主場館舉行《THE BIG BIG SHOW大秀一場 香港站「家場」限定版》演唱會，Aska表示自己和Karen也有點淵源，因當日參加比賽決賽的表演嘉賓便是Karen，並稱：「Karen一出場的氣勢真的很厲害，有很多地方值得我們學習，雖然Karen表演那首歌並不是充滿動感，但她在台上的表現令大家很快便投入。」Karen回應說：「一首歌只有3分鐘，要把握每一秒鐘，其實無論是快歌還是慢歌，你要用情感直接打動每一位觀眾。我每次去看演唱會便會去看別人如何處理一個舞台，如何和觀眾溝通，就算你在一個很大的Stadium，你也要令到坐得最遠的觀眾朋友感覺你是在唱歌給他聽。」Karen曾經推出英語爵士專輯《Somewhere I Belong》，她認為：「唱英文歌和唱華語歌當然有分別，不過無論唱甚麼語文的歌也要能表達你的內心。」Aska說今次訪問是他有史以來最緊張的一次，不過他也把握機會將自己的7寸黑膠細碟送給Karen。