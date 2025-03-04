莫文蔚心儀啟德開騷已入紙 聞方大同死訊感突然

莫文蔚(Karen)與劉青雲及南韓女歌手CL今日現身中環出席名錶新舖開幕活動，主持剪綵儀式。Karen自言從小習慣戴手錶，並繼承了不少父親的珍藏。問到可會與丈夫戴情侶錶時，她笑言兩夫妻會互戴對方的手錶，但甚麼情侶配搭，而她有也送手錶給丈夫作禮，至於丈夫可有回禮，她就甜絲絲表示，「佢習慣每年送一隻戒指俾我，唔使手錶，戒指已夠。」兩人結婚13年，她笑言10隻手指也不夠戴。

盼跟劉青雲再合作 談到與劉青雲同場，她指兩人曾於廿多年前合作拍電影，但同場戲份不多，坦言很期待與對方合作。近年Karen主力巡迴演唱，問到可會在香港新場館啟德開騷時，她雀躍表示，「其實已報名，看下緣份幾時到，一定係想啟德，因為現在做的是Big Big show，所以我哋揀每個城市最大的球瑒，啟德做perfect。(今年可有機會？)聽聞今年已爆晒，因為除咗演唱會仲有球賽要舉行。」

對方大同離世感可惜 Karen與方大同認識多年，2018年推出的《絕》正是對方的作品，對於方大同離世，她坦言：「好sad、 好可惜。」她表示二人合作雖然不多，但上一張唱片也有找他寫歌。她透過兩人的共同朋友得知對方近年身體麻麻，但料不到會離世。她說︰「好突然，但佢嘅音樂可以繼續。他是完全熱愛音樂的人，在樂壇好難得，好欣賞佢。」