莫文蔚晒超強語言能力為展覽錄音 無諗過俾廣東話版本考起

香港故宮文化博物館(博物館)與巴黎裝飾藝術博物館合辦的「法國百年時尚—巴黎裝飾藝術博物館服飾與珠寶珍藏，1770—1910年」今日揭幕，展覽將於明日(26日)至10月14日向公眾開放。莫文蔚早前應邀為展覽特別錄製廣東話、普通話及英語三種語言的「星」音導賞，帶領觀眾了解法國時尚百年來的演變，她亦分享她最喜愛的展品，把箇中故事娓娓道來。今日她出席揭幕禮時，亦特別穿上有法國喱士圍邊的旗袍，她表示為今次展覽特別挑選了這件「中西合璧」的衣服。

提到今次她為展覽錄了三個語言的版本的聲音導航，莫文蔚表示最困難竟然是用廣東話去介紹，她解釋，雖然廣東話是母語，但要介紹專用名詞但又不可以太死板，最具挑戰性，而英文則是相對較易，因為讀英文學校，以前經常參加朗誦節，較易應付。懂法文的她為何不嘗試以法文介紹，她表示來展館的人應該很少法國人，如日後有機會也會想嘗試。

最愛鯨骨製的緊身胸衣

在眾多展品中，她最愛鯨骨製的緊身胸衣及閃令令的珠寶。她坦言看多些展覽可以激發到創意，可以將一些設計投放在演唱會上。她表示今年主力舉行巡唱，日前才完成北京的演出。問到何時在香港開騷，她表示要物色適合場地，配合大型舞名裝置，暫時紅館未能配合，希望有機會在啟德場館開幕後舉行。

演署理行政長官好有份量

談到她跟劉德華合作《焚城》，演署理行政長官，她笑謂說出來也覺得很有份量，由於故事很緊湊，加上角色的設計，坦言在拍攝前也花了不少功夫，埋位更是要打醒十二分精神。她稱已有廿年沒跟華仔合作，今次可以感覺很開心。問到會否多些時間拍港產片，她表示會，因為自己有7、8年沒有拍戲，但今年的行程都是做音樂演出，明年可以計劃一下。