莫文蔚12月開香港演唱會 回饋歌迷獻唱莫式情歌

《莫文蔚 THE BIG BIG SHOW 大秀一場 香港站「家場」限定版》將於12月20日在啟德主場館隆重舉行，莫文蔚Karen作為首位華人流行女歌手在北京國家體育場(鳥巢)舉行演唱會，自幼便在九龍城長大的她透過這次和「家人」久別重逢的喜悅，把「家」的溫暖帶到啟德主場館和大家一起分享。票價分別為$1380、$1080、$880 和 $680共四種，訂於明天公開發售。

演唱會引發網民討論

大會早前特別舉行記者會公佈「家場」演唱會詳情，即時引來網民熱烈討論，大家在討論回憶殺歌單中是否包括《廣島之戀》、《他不愛我》、《慢慢喜歡你》、《愛》、《陰天》、《如果沒有你》、《電台情歌》和《忽然之間》等多首莫式情歌。

在嘉賓名單上，「大秀一場」內地巡唱嘉賓包括伍佰、謝霆鋒、蔡健雅、黃品源、林志炫、言承旭、陳綺貞、鍾漢良、任賢齊、袁婭維、古巨基、吳建豪、張震岳、檀健次、竇靖童、羅家英、韓红和黃子弘凡，粒粒巨星，大家便在推論誰最合適做香港「家場」嘉賓，很多網民回應充滿話題性及想像力，令大家非常期待Karen這場於12月20日在於啟德主場館舉行的「大秀一場」演唱會。



