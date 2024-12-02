莫鎮賢為演唱會綵排 何婉盈 文佩玲 李樂詩 李泇霖顯女神美聲

資深質力派歌手莫鎮賢，相隔三年再開演唱會《莫鎮賢「唱好女神」演唱會2024》，這次他邀來何婉盈、文佩玲、李樂詩及「中一生」李泇霖等，4位美聲女神獻唱，近日更開始績極綵排。 《莫鎮賢「唱好女神」演唱會》將於本月4日假香港大會堂音樂廳舉行，莫鎮賢分別與何婉盈合唱《再見亦是朋友》、文佩玲合唱《愛全為你》、李樂詩合唱《In love with you》及李泇霖合唱《一人有一個夢想》，盡顯他們的歌唱實力。坦言心情既興奮又緊張的莫鎮賢稱，「三年冇開騷點都有啲緊張，台燈聲、服裝、歌單，每樣嘢我都親力親為，除咗演唱會仲要兼顧其他工作，呢排都好繁忙。」又指今次和四位女神一齊唱歌，選曲有一定難度，而且他還安排了跳舞部份。

早前不在港未有現身記者會的文佩玲，笑言錯過大日子：「上次有事在身，趕唔切返嚟，我事後睇返啲相，好開心呀。我同莫鎮賢識咗好耐，今次佢搵埋我唱，玩得好開心，有咩事大家都有商有量，合作得好舒服。」何婉盈最期待跳舞部分，笑言是次是她們激罕舞蹈演出，她更負責安排女神裝：「我哋今次要跳老舞，哈哈，所以特登夾晒相同顏色嘅歌衫，到時要做女團跳唱俾大家睇！」

問到四位女神當中誰最跳得，莫鎮賢即封李樂詩做舞后：「佢平時都好鍾意跳舞㗎，又跳得好睇，到時大家要留意。」李樂詩聞言，謙稱大家都跳得很好，她說：「我鍾意跳舞，同埋有學跳拉丁舞，所以歌嗰個部份都有啲拉丁味道，排舞師都好照顧我哋，啲舞步唔難又好有活力。」後輩的李泇霖表示：「莫老師教咗我好多唱歌技巧，位位女神都咁有氣質，雖然佢哋都係前輩，但真係好nice，喺佢哋身上學到好多嘢，大家好似一個團隊咁。」她又感激莫鎮賢提攜自己，讓她有機會參與《唱好女神》。

此外，莫鎮賢透露明年2、3、4月已有其他演出，又計劃明年製作慈善大碟，並會邀請不同歌手合唱，還有學生一齊錄歌，增加他們實戰經驗，而專輯收益將捐給慈善機構，幫助有需要的人。