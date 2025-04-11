莫鎮賢病上陣唱到失聲 葉振棠突破風格玩rap 席上悼念李國祥

演唱會由莫鎮賢與葉振棠合唱的《難為正邪定分界》開始，雄渾的聲線𣊬間帶樂迷走進時間迴廊，回憶昔日情懷。接下來，是棠哥獨唱部份，他一口氣獻唱多首電視劇歌曲，如《勝利雙手創》、《世界由我造》、《戲劇人生》、《找不着藉口》、《笛子姑娘》首首經典。除了華語作品，棠哥還送上英文歌《Hotel California》，更加入說唱部份，為樂迷帶來驚喜。

莫鎮賢的獨唱部份，他自嘲是「耆英」好聲音：「請大家一齊為我哋做評判，我過多幾年都攞樂悠咭㗎啦。我見棠哥唱到呢個年紀仲唱緊，我都冇可能收山，我哋要一齊唱落去，大家話好冇呀？」現場即報以雷動掌聲。他隨即為樂迷獻唱《特別的愛給特別的你》、《難忘你》、《也許》、《輪流轉》、《最愛是誰》、《情罪》及《燕歸來》，集合來自不同年代的經典作品。

演唱會邀來靚星湯寶如做嘉賓，與莫鎮賢合唱《相思風雨中》，她笑幾年未有在香港獻唱：「今次好多謝莫Sir同棠哥邀請我，頭先聽莫Sir講佢入行四十年，數返我自己都入咗行都三十幾年，期間都有出新歌，但係大家好似都係鍾意舊歌多啲，而家仲喺卡拉OK唱緊《感冒》、《相思風雨中》，希望粵語流行歌可以繼續發光發亮，要靠你哋啦。」

再接棠哥獨唱部分，他送上經典電視劇歌《小李飛刀》、《楚留香》、《萬里長城永不倒》、《大內群英》及《忘盡心中情》；接着莫鎮賢連續唱出《壞情人》、《怪你過份美麗》及《最後一夜》，讓演唱會來到尾聲。莫鎮賢提到好友李國祥：「人愈大遇到呢啲事愈多，佢會去我廣州嘅演唱會，12月底我搵佢已經冇覆我，後來就知道...KC我會懷念你！」隨即他唱了幾句李國祥名曲《總有你鼓勵》，全場報以掌聲。

兩人最後送上《萬水千山縱橫》，為是夜的經典音樂盛會劃上句號。完騷後莫鎮賢大讚棠哥演出99分，自己則因為咽喉炎帶病上陣：「唱完真係失聲，但係可以同棠哥一齊唱都好開心。」