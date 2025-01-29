莫鎮賢號召跨代好聲音開Show 鄭瑞芬劉彩玉聯乘「中聲歌手」同台演出

資深歌手莫鎮賢去年12月舉行「莫鎮賢《唱好女神》演唱會2024」口碑載道，最近他宣布在3月4日在屯門大會堂演奏廳舉行《我們的好聲音演唱會》。這次演唱會的陣容相當特別，除了莫Sir自己，還有鄭瑞芬及劉彩玉兩位資深女唱將；再加上來自《中年好聲音1》的李泇霖及何博文，以及《中年好聲音3》的張家豪，成就一個「跨代傳承」組合！這六位來自不同年代的歌手首度同台，除了向八九十年代的經典音樂作品致敬，還有意想不到的合唱曲目。

莫鎮賢表示：「香港有很多好聲音，他們在比賽中為人認識後，需要更多延續夢想的機會。我希望自己製作的演唱會能夠把新生代帶到舞台，給他們更多盡展所長的機會。這一點與我多年來投身音樂教育工作的理念一脈相承。」今年入行40的他坦言還有很多音樂夢準備實踐，例如舉行更多有創意的音樂會，與樂壇新生代擦出新火花；同時又希望與自己的前輩合作。他透露稍後又會與另一位殿堂級歌手舉行雙星演唱會。至於是誰，先賣個關子！

在八十九年勇闖樂壇的Fanny鄭瑞芬，當年憑《假裝‧假純情》、《動情》、《戀模樣》等作品打出名堂，跳唱快歌與少女戀曲雙管齊下。近年Fanny成為電視節目主持，但心中一團音樂之火仍燒得熾熱！風趣幽默的她笑言：「我當自己是2025年樂壇新人，人哋跳唱，我就『笑唱』！你哋見到我跳唱，一定笑到碌地，我亦都準備定跌打酒啦，一於瞓身演出！」司儀還建議Fanny與莫鎮賢在演唱會上來個「雙星楝篤笑」，一定全場High爆！Fanny表示除會苦練自己的跳唱歌《假裝‧假純情》外，還想邀想莫Sir合唱梅姐的《再共舞》，屆時必定相當精彩！

去年勇闖樂壇並推出了《梅特林克的青鳥》、《女二》及《居於心裡》三首歌曲的李泇霖，這次已是第二次參與莫鎮賢主辦的演唱會，非常感恩！她分享：「感激莫Sir悉心安排，讓我們這些新人可以有更多演出機會；更難得是可以與一眾前輩同場演出，從他們身上汲取音樂能量。現在做歌手不容易，能夠得到前輩們的支持和鼓勵，對我們來說是最大的價值！」 泇霖還笑說自己舞藝有限，跳唱不成，大可以做「胖唱」歌手，與「笑唱」歌手鄭瑞芬同台獻技！講完笑，泇霖也提出了很好的建議，就是提議莫Sir帶領大家唱《浪淘沙》，就像羅文當年帶領一班新秀演繹這首勵志歌，別具意義。莫鎮賢回應：「其實籮記確實是我的學習對象，他努力提攜新人，給大家力量，我很希望延續他的精神！」究竟《浪淘沙》2025年版會否真的出現？拭目以待！

唱作王子何博文近年努力實踐音樂夢，踏過大大小小不同的舞台。這次首度參與莫鎮賢的演唱會，揚言會全力以赴！莫鎮賢更欽點他演繹陳百強的歌：「我覺得博文無論在唱作才華、聲線和歌曲演繹風格方面，都很適合演唱Danny的歌。」博文回應會閉關苦練。 至於新鮮滾熱辣在第三屆《中年好聲音》中嶄露頭角、以一把「絲滑高音」震憾觀眾耳朵的張家豪，這次有幸參與莫Sir的演唱會，感覺好夢幻！莫鎮賢更道出與家豪相識的經歷：「其實早在家豪參加《中聲3》之前我已認識他，當時他參加一個民間歌唱比賽，我做評判，覺得他很有潛質。他絕對值得有更多發揮機會，期待他在這次演唱會中發光發亮！」