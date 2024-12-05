莫鎮賢開騷 悼念好友黎明詩 何婉盈 李樂詩 文佩玲 李泇霖組限定女團

今年入行40周年的莫鎮賢(Ken)，昨晚於香港大會堂音樂廳舉行一夜限定《莫鎮賢「唱好女神」演唱會2024》，更為樂迷帶來4位實力女神唱將，包括李樂詩、何婉盈、文佩玲及「中一生」李泇霖同台獻聲。而Ken的一班圈中好友石修、林小湛、吳大強及區偉權等，亦有到場支持。

Ken一出場就送上鄺美雲、葉蒨文及謝安琪的《冰凍的女人》、《女人的弱點》及《囍帖街》，之後與李泇霖合唱《一人有一個夢想》，全場齊齊大合唱，氣氛熱烈。Ken與4位實力女神唱將各自合唱後，她們均有solo表演首本名曲，像李泇霖獻唱個人作品《女二》，透過旋律鼓勵女性愛自己。