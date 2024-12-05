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娛樂
2024-12-05 14:58:38

莫鎮賢開騷 悼念好友黎明詩 何婉盈 李樂詩 文佩玲 李泇霖組限定女團

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四位女神期待再以女團姿態合唱，她們笑指下次可以加入性感元素。

四位女神期待再以女團姿態合唱，她們笑指下次可以加入性感元素。

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今年入行40周年的莫鎮賢(Ken)，昨晚於香港大會堂音樂廳舉行一夜限定《莫鎮賢「唱好女神」演唱會2024》，更為樂迷帶來4位實力女神唱將，包括李樂詩、何婉盈、文佩玲及「中一生」李泇霖同台獻聲。而Ken的一班圈中好友石修、林小湛、吳大強及區偉權等，亦有到場支持。

 

Ken一出場就送上鄺美雲、葉蒨文及謝安琪的《冰凍的女人》、《女人的弱點》及《囍帖街》，之後與李泇霖合唱《一人有一個夢想》，全場齊齊大合唱，氣氛熱烈。Ken4位實力女神唱將各自合唱後，她們均有solo表演首本名曲，像李泇霖獻唱個人作品《女二》，透過旋律鼓勵女性愛自己。

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文佩玲則送上《浪子Jacky》，全場氣溫瞬間急升；李樂詩送上個人作品《終有一天感動你》及《無悔愛你一生》，感恩身旁有不少朋友支持；Ken又與何婉盈合唱金曲《再見亦是朋友》，她再送上《問我》及《風雨同路》等好歌。演唱會中段，台上播放著已故歌手黎明詩的最後錄像印記，莫鎮賢一時感觸嗚咽，場面感人，然後唱出黎明詩的經典作《敢恨敢愛》。

 

入行40年的莫鎮賢，辦了一場非常感動人的騷。 台上播出莫鎮賢與黎明詩合作的《這是你》MV。 莫鎮賢在演唱會，送上大量精彩歌曲。 4位實力女神唱將，在演唱會裡組成限定女團。

來到演唱尾聲，4位女神再度登場，並組成一夜限定女團，唱出《心債》、《明日話今天》、《風雲》及《愛定你一個》，全場拍手叫好，場面熱鬧。Ken壓軸出場，為樂迷再次送上驚喜，獻唱《最後一夜》及《Greatest love of all》，為演唱會作結。

Ken4位女神於騷後受訪，提到會上播出黎明詩的MV，他說：「我頭先已經盡量唔望後面個畫面就可以嘅，可能加埋佢嘅眷顧啦，今晚唱得好順利，之前綵排嗰陣直頭唱唔到落去。」四位女神期待再以女團姿態合唱，她們笑指下次可以加入性感元素，何婉盈說：「我最想下次可以男歌女唱，然後女歌男唱，一路繼續玩落去。」Ken即表示要再添食，並期待加入更多不同的歌手齊齊玩。

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