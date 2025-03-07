莫鎮賢 葉振棠辦 《超級男聲演唱會》 湯寶如自稱：我是唯一女聲

實力派歌手莫鎮賢，去年率領一眾女神獻聲「唱好女神」後，今年與棠哥葉振棠合作，帶來莫鎮賢 X 葉振棠 《超級男聲演唱會》，屆時，兩位殿堂級男歌手將攜手唱盡經典金曲，與樂迷共度充滿陽剛魅力的情懷之夜。 莫鎮賢、葉振棠前日聯同嘉賓湯寶如，演唱會特別在火炭舉行記招。莫鎮賢表示，自去年演唱會以來，收到許多歌手朋友及樂迷詢問何時再舉辦演唱會。他說：「我一直想傳承音樂，上次與《中年好聲音》的新晉歌手合作得很開心，這次我希望做回後輩，所以邀請了我的前輩葉振棠一起演出，樂迷們有福啦！」

莫鎮賢表示，自去年演唱會以來，已收到許多歌手朋友及樂迷詢問何時再舉辦演唱會。他提到：「我一直想傳承音樂，上次與《中年好聲音》的新晉歌手合作得很開心，這次我希望做回後輩，所以邀請了我的前輩葉振棠一起演出，樂迷們有福啦！」 此次演出將展現兩位男歌手的陽剛魅力。莫鎮賢表示：「要給樂迷多點新鮮感，上次唱了很多女歌，這次當然要唱些『男歌』。棠哥的音色沉穩厚實，歌路廣泛，我自己也很期待這次的演出。」他回憶道，年輕時就已是棠哥的聽眾，對於棠哥在樂壇的持續付出，感到非常敬佩。

湯寶如在會上也表達了對演出的期待，笑稱自己是「唯一女聲」，能與兩位實力派男歌手同台合唱非常榮幸。棠哥則幽默地表示，「多年來與莫鎮賢少有合作，這次能夠一起演出，非常開心。」他又提到：「家庭醫生鼓勵我繼續唱歌，因為唱了幾十年對身體有好處。」 此外，莫鎮賢宣布演唱會的部分收益將捐贈給「香港關懷力量」，這是一個致力於服務獨居長者、傷殘人士、長期病患及基層家庭的慈善機構。他希望藉此回饋社會：「有能力就去幫助更多人，大家來聽歌的同時也是在做善事，我唱得開心，一舉三得，何樂而不為？」