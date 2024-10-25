莫鎮賢12月舉行《唱好女神》演唱會 剖白跟已故好友黎明詩最後之約

莫鎮賢於台上分享多年來對音樂事業的堅持，笑言當年自己只是聽從唱片公司的安排：「近年好興男歌女唱、女歌男唱，因為上年自己簽咗間內地公司，都要諗吓自己做啲咩最後我都係想帶出公益，就造咗隻專輯叫《唱好女神》。今次做《唱好女神》演唱會，就係想繼續將好嘅音樂傳承開去，呢行自己都好多好朋友，所以明年都會再開Part2、Part3。我仲造咗首新歌《這是你》，到時會喺演唱會首次公開唱畀大家聽。」

「莫鎮賢《唱好女神》演唱會2024」將於12月4日假香港大會堂音樂廳舉行，五位實力唱將同台演出。記者會上，在80年代中期出道的莫鎮賢，參加TVB新秀歌唱大賽入行，曾推出多張個人專輯及接拍多部影視作品。至90年代初，他轉向演藝教育工作擔任歌唱老師逾三十年，並於2009年回歸樂壇，推出多張全新中、英文專輯，他的歌聲依然深受樂迷喜愛，又創辦尊賢薈積極行善，回饋社會。

歌手莫鎮賢繼2021年疫情演唱會後，相隔三年再度舉行「莫鎮賢《唱好女神》演唱會2024」。是次演唱會邀得李樂詩、何婉盈、文佩玲及「中一生」李泇霖，與莫鎮賢同台獻唱，屆時將與樂迷共度一夜的音樂盛會。為隆重其事，莫鎮賢昨日（24日）聯同李樂詩、何婉盈及李泇霖現身記者招待會，為演唱會率先揭開序幕，契媽林小湛優雅到場打氣，而一眾《中年好聲音》歌手亦前來支持。

莫鎮賢笑謂人人心中亦有自己的女神，自己亦不例外：「我嘅女神係冇形象，外在係唔重要，呢啲好快會厭倦，所以我覺得係善良、善良同善良。」他大讚三位嘉賓各有所長，與何婉盈的相處很舒服，大家成為好朋友，李樂詩唱歌很動聽：「嗰時我喺上海做宣傳，都係聽住佢嘅歌。」至於文佩玲是新秀的後輩，莫鎮賢自爆：「嗰時，新秀好多聚會，有次食完飯，唔知點解係我送文佩玲返屋企，就係嗰程車，我哋就熟咗。」而李泇霖是他很欣賞的後輩，對她有很深印象。接着，他又邀得三位演唱會嘉賓逐一登場，來自《中年好聲音》的李泇霖，莫鎮賢笑指她最愛吃，因此封她為「食之女神」。李泇霖說：「有前輩搵我做嘉賓，真係喜出望外。喺我心目中，女神應該唔分年齡、唔分高矮肥瘦，用心追求理想、肯堅持嘅女仔就係女神。」緊接到台上分享的有何婉盈，莫鎮賢封她為「智慧女神」，讚她又靚又有才華。保養得宜的她對女神這個稱呼另有見解，何婉盈說：「我覺得女神除咗樣靚，學識都好緊要，唔一定係讀書好好，但係要有出色嘅技能，好似古代女性都會學琴棋書畫咁。現代女性又更叻，好多都多才多藝，肯學又有上進心，我好多女性朋友都自己創業做女強人，佢哋嗰份幹勁已經係女神級。」

然後是李樂詩到台上分享，她指修養及內涵同樣是女神的必備條件：「我覺得要做女神，氣質都好緊要，優雅、高貴，談吐大方，舉手投足都有種好自然嘅魅力。」莫鎮賢封她為「快樂女神」，指李樂詩的笑容很有感染力，加上英文名Joyce，讓人很快樂。莫鎮賢提到最後一位女神，是已故好友黎明詩：「佢嗰時話幫我彈首新歌《這是你》，要做我MV嘅女主角，當時我都唔知佢癌症復發，臨走嗰晚，我喺醫院守咗兩晚，當時佢已經坐唔到起身，但係佢望住個天喺度笑，因為佢想大家都開開心心，唔好為佢喊苦喊忽。」他表示於演唱會當晚將首度播放《這是你》的MV，與眾樂迷一同欣賞好友的風采。

來到記者招待會尾聲，曾參與《中年好聲音2》的歌手鮑聖光及何博文驚喜現身，他們說：「我哋專程嚟同你打氣，作為後輩，喺莫老師身上學到好多嘢。」莫鎮賢即場許下承諾，明年再辦「男神」演唱會將邀請他們參與，而身為新秀師兄的胡渭康亦到台上祝賀莫鎮賢。最後莫鎮賢與李樂詩、何婉盈及李泇霖齊齊大合照，又呼籲樂迷盡早撲飛，屆時一同回味經典好歌，「莫鎮賢《唱好女神》演唱會2024」記者招待會圓滿結束。