菅田將暉為「日本格林美」MAJ擔任司儀 藤井風憑三年前大碟奪最佳專輯

MUSIC AWARDS JAPAN 2025（MAJ）於5月21及22日一連兩天在京都舉行，盛會由日本文化娛樂產業振興協會所設立，望打造出「日本格林美」，成為一個極具公信力的音樂頒獎禮。
昨日（22日）第二晚，大會請來菅田將暉擔任主持，其歌手胞弟菅生健人、Number_i、乃木坂46、Perfume及即將來港的NiziU均有出席，場面熱鬧。三人樂隊Mrs.GREEN APPLE出道10年，今次在盛會上奪得5,000名業界人士票選成為年度最佳歌手，並獲影帝役所廣司頒獎。
近年走紅各地的藤井風，憑三年前大碟《LOVE ALL SERVE ALL》獲頒最佳專輯，他聽到自己得獎時顯得難以置信，上台時表示唱片灌注了愛來創作，希望大家也同樣將愛傳送到全世界。
二人組合YOASOBI爆紅全球，今次亦靠神曲《Idol》奪得最佳動畫歌曲，以及全球最受歡迎日本歌曲。另外，去年來港出席Clockenflap的二人HipHop組合Creepy Nuts，以洗腦歌《Bling-Bang-Bang-Born》勇奪最佳歌曲。樂壇天后宇多田光奪最佳當代R&B歌手，她亦有畀足面獻唱《Electricity》，而當紅男團Snow Man則奪最佳偶像組合。