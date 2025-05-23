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娛樂
2025-05-23 19:00:57

菅田將暉為「日本格林美」MAJ擔任司儀 藤井風憑三年前大碟奪最佳專輯

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YOASOBI靠神曲《Idol》奪得最佳動畫歌曲及全球最受歡迎日本歌曲。

YOASOBI靠神曲《Idol》奪得最佳動畫歌曲及全球最受歡迎日本歌曲。

MUSIC AWARDS JAPAN 2025MAJ）於5月21及22日一連兩天在京都舉行，盛會由日本文化娛樂產業振興協會所設立，望打造出「日本格林美」，成為一個極具公信力的音樂頒獎禮。

昨日（22日）第二晚，大會請來菅田將暉擔任主持，其歌手胞弟菅生健人、Number_i、乃木坂46Perfume及即將來港的NiziU均有出席，場面熱鬧。三人樂隊Mrs.GREEN APPLE出道10年，今次在盛會上奪得5,000名業界人士票選成為年度最佳歌手，並獲影帝役所廣司頒獎。

藤井風憑三年前大碟《LOVE ALL SERVE ALL》獲頒最佳專輯。 藤井風聽到自己得獎時顯得難以置信。 藤井風希望大家也同樣將愛傳送到全世界。 三人樂隊Mrs. GREEN APPLE獲票選成為年度最佳歌手。 三人樂隊Mrs. GREEN APPLE獲票選成為年度最佳歌手。

近年走紅各地的藤井風，憑三年前大碟《LOVE ALL SERVE ALL》獲頒最佳專輯，他聽到自己得獎時顯得難以置信，上台時表示唱片灌注了愛來創作，希望大家也同樣將愛傳送到全世界。

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二人組合YOASOBI爆紅全球，今次亦靠神曲《Idol》奪得最佳動畫歌曲，以及全球最受歡迎日本歌曲。另外，去年來港出席Clockenflap的二人HipHop組合Creepy Nuts，以洗腦歌《Bling-Bang-Bang-Born》勇奪最佳歌曲。樂壇天后宇多田光奪最佳當代R&B歌手，她亦有畀足面獻唱《Electricity》，而當紅男團Snow Man則奪最佳偶像組合。

菅田將暉為首屆MAJ擔任司儀。 樂壇天后宇多田光奪最佳當代R&B歌手。 宇多田光畀足面獻唱《Electricity》。 宇多田光畀足面獻唱《Electricity》。 宇多田光畀足面獻唱《Electricity》。

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