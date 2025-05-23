菅田將暉為「日本格林美」MAJ擔任司儀 藤井風憑三年前大碟奪最佳專輯

YOASOBI靠神曲《Idol》奪得最佳動畫歌曲及全球最受歡迎日本歌曲。

MUSIC AWARDS JAPAN 2025（MAJ）於5月21及22日一連兩天在京都舉行，盛會由日本文化娛樂產業振興協會所設立，望打造出「日本格林美」，成為一個極具公信力的音樂頒獎禮。

昨日（22日）第二晚，大會請來菅田將暉擔任主持，其歌手胞弟菅生健人、Number_i、乃木坂46、Perfume及即將來港的NiziU均有出席，場面熱鬧。三人樂隊Mrs.GREEN APPLE出道10年，今次在盛會上奪得5,000名業界人士票選成為年度最佳歌手，並獲影帝役所廣司頒獎。