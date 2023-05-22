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娛樂
2023-05-22 19:19:59

菊梓喬個唱尾場邀曾比特上台 大行性感全因公司唔再管

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曾比特擔任嘉賓。

菊梓喬(Hana)於九展舉行《Hanafinity演唱會2023》尾場，請來曾比特做嘉賓，到時支持的有何猷亨、周志康、「蔥頭」丘梓謙和女友麥皓兒等。至於緋聞男友吳卓羲就未有現身。

曾比特在台上表示早年與Hana在歌唱比賽中相遇，當時是Hana做表演嘉賓。Hana就指曾比特當時的髮型不是爆炸頭，如今他的造型令他後生很多，更搞笑表示自己很攰，要求對方代唱十首歌。其後Hana把舞台交給他，曾比特便唱出《我不如》。Hanaencore時表示自己以後不會只穿長裙，而這幾年自己亦變得堅強，會像AI一樣選擇記得某些事，並稱相士指她人生最差的時間已經過去，會愈來愈好，多謝粉絲們的支持。至於首晚設有握手環節，尾場就改為邀粉絲上台手拖手合唱。

Hana以性感舞姿回饋樂迷。

取消握手改邀粉絲上台

Hana在完騷之後，表示今次演出「唔夠喉」，對於改了握手環節，她指首晚工作人員覺得危險，所以改為邀粉絲上台，更笑稱對方握手握得非常用力。她又提到相士指她的運勢在45歲之後會很強，所有事情都會昇華，並澄清網上指她是41歲不是事實，自己是1986年出世，今年37歲。

提到今次個唱以性感歌衫示人，又被女dancer摸胸，她表示日後會愈來愈大膽，並稱穿長裙是因應公司安排，搞笑說︰「依家公司都唔理我！講笑，何生(何麗全)話我大個女，試下。」她稱因為今次準備個唱的時間很趕，沒有邀請朋友入場，但仍有朋友入場支持。提到緋聞男友吳卓羲未有出現，Hana就表示不知道。

 

Hana表示以後會多以性感造型出現。

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