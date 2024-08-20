菊梓喬晒新相遭網民勸分手 保錡被指差過吳卓羲

37歲的菊梓喬(Hana)與33歲的ERROR成員吳保錡譜出姊弟戀，保錡用「了解中」去形容現時雙方的關係，Hana一直未有回應。不過，有很多網民都不看好他們這一對，加上專欄作家渾水早前出文指有圈中人疑似一腳踏兩船，由於他的內容令人聯想到保錡與Hana，令保錡被人爆鬧。渾水於是出po澄清並向保錡致歉。

吳保錡不及吳卓羲 由於Hana之前與吳卓羲傳緋聞，如今另一半是吳保錡，網民不停將二人作比較，有網民就留言稱「吳唱K靚仔好多」、「無論樣貌、星味、成就抑或名氣，都差幾班。」保錡亦留言表示：「我係樣衰呀，得唔得呀」、「佢靚唔靚仔關我咩事呀！」亦有網民留言問︰「咁你到底食咗Hana未先？」他回覆對方：「請支持Error新歌！無敵聖衣」有支持保錡的人留言說︰「關你叉事咩，使唔使同你報告呀！」保錡表示：「佢真係假acc嚟，係好奇點解咁緊張姐！睇吓會唔會對佢生活有咩影響。」跟住又tag那個網民謂：「大家咁話啦！真假要同你交代？」

隔空傳情？ 至於Hana昨日(19日)在IG發布新一輯照片，不少人留言勸她離開保錡，而無獨有偶的是，Hana其中一張照片穿的是綠色小背心，兼在留言用了一個綠色心心，保錡又同樣換了一個綠色心心頭像，被網民笑言是隔空傳情。