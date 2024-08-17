菊梓喬疑搭上保錡@ERROR發展姐弟戀 男方換綠色心心頭像高調傳情

ERROR成員吳保錡之前情傾「聲夢小花」Yumi鍾柔美，近日被指移情轉冧Hana菊梓喬，保錡早前出席活動直認不嬲都鍾意，有聽對方的歌曲好多年，又曾向公司提議過想跟Hana出合唱情歌，今日(17日) 有消息指原來保錡已將Hana 私有化，二人發展「姐弟戀」，男方更不時出現在女方荃灣的寓所。

Hana早前出席活動，明示已與吳卓羲斬纜，更揚言不想再單身，逼切需要搵同居男友照顧自己，原來她已經與細4年的保錡撻着。保錡一直視Hana為女神，Hana在社交網出post ，保錡幾乎逢post like 及留言，消息指去年Hana受腳傷，保錡亦趁機噓寒問暖，並傳授做運動秘訣，最終二人一拍即合，火速撻着。