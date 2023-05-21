菊梓喬開騷穿性感戰衣 被Dancer摸胸攬腰㷫恰恰

菊梓喬(Hana)一連兩場《菊梓喬 Hanafinity 演唱會 2023》昨晚（20日）開於九龍灣展貿中心Star Hall開鑼。Hana早前曾透露最想請前輩劉德華來看騷，雖然華仔沒有出現，但都有送上花籃道賀。連詩雅、莫凱謙亦有送上花籃，樂易玲亦專誠捧場。 另外，她邀請了14歲的中印混血兒瑪鎧橋（Nisha）擔任表演嘉賓，演唱《千年如一日》。

Hana個唱由尚梯娛樂集團主辦，李志倫監製，是次製作不論舞台、音樂、舞蹈及服裝都花盡心思。Hana早前接受本報訪問時透露，今次舞台可以搬上紅館，原來她的舞台打造成一隻巨型鑽戒，並會演出旋轉，非常有心思。她先以一身銀色閃爍女戰士造型站在巨型戒指上出場，露出白滑長腿，並以一曲《忘記我自己》為演唱會揭開序幕。緊接再唱出《回到以前》、《七歲》等歌曲。 剛推出專輯的Hana不忘宣傳新碟，笑問歌迷有沒有買，想不想簽名。台下歌迷立即起哄。

來到演出第二部份，Hana換上銀灰色閃鑽露腰短裙，並演唱《手中沙》、《秘密花園》等歌曲。當她唱出2016年由她自己創作的《傻瓜裡的童話》時，她說︰「我準備了禮物送給大家。」其後她以性感舞姿回饋樂迷，不斷扭動蛇腰又做出自摸動作，十分誘人，及後更與舞蹈員大跳辣身舞，被女舞蹈員摸胸摸腰，而男舞蹈員更攬腰及摸大腿，Hana亦撫摸男舞蹈員胸肌，非常大膽。

走到台下與歌迷握手

在最後的環節，Hana換上熒光綠色的短裙唱出《久別重逢》，緊接唱出《不悔的決心》時，她更走到台下繞場一周與歌迷握手，跟大家近距離接觸，被樂迷重重包圍，期間不斷跟歌迷說：「520快樂」。Hana回重台上說：「真是太耐沒跟大家見面，好感動，我好想落多來一次。有冇人四年睇過我的演唱會，你哋重愛唔愛我？」

Hana一度眼濕濕

其後她說︰「呢幾年大家係咪少咗聽我嘅歌？但我感動嘅係，無論係艱難嘅時候，有幾多唔好時候，每次睇到你哋留言都好感動。我好多時候都瞓唔著，好寂寞，但睇到你哋留言好開心。雖然唔知你哋鍾意我啲咩，但我好多謝支持我嘅每一位！」全場拍手，Hana眼濕濕說︰「唔好呀！我喊㗎！」她隨後表示因為歌迷的支持，令她一直努力及沒有放棄做歌手的夢想。她說︰「呢段時間真係好快，由我準備呢個演唱會到依家只係得一個月嘅時間，真係好多謝大家一直咁支持。」最後Hana以《只想與你在一起》為個唱作結。