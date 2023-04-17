菊梓喬5‧20開騷 感激歌迷等足4年盼可以加場

最愛唔係吳卓羲

今次是Hana相隔4年再開騷，主辦尚梯娛樂集團亦隆重其事，不惜工本打造不一樣的Hana，並出動頂尖幕後陣容，坦言要向大家展示非一般的Hana。此外，今次演唱會海報，更邀請得著名攝影大師CK(陳錦強)親自為她操刀。

狀態大勇的Hana 現身跟大家分享今次舉行演唱會的感受，司儀嚴崇天問到Hana在5月20日這個特別的日子開騷，有何感受？Hana表示當然開心了，亦很希望可以加場。她笑說：「我連續唱一星期都可以。」520代表著「我愛你」，若要㨂選一個人或一件事去講「我愛你」，她又會選擇誰呢？她想了想笑說：「㨂我的狗仔糯米卷，因為牠太可愛。如果㨂一件事，當然是音樂了，我最愛的便是音樂。」