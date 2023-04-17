菊梓喬5‧20開騷 感激歌迷等足4年盼可以加場

菊梓喬(Hana)早前表示將於下月20日在九展開騷，今日她與主辦機構尚梯娛樂及李志倫監製等為個唱舉行記者會，並宣布門票將於明日(18日)下午2時於快達票公開發售，票價分別為港幣$880、$480。
今日出席發布會的有尚梯娛樂集團主席Keith To、尚梯娛樂集團顧問丘亞葵、創富文化集團總經理陳影彤、TVB music 行政總裁張仲恒、演唱會藝術總監CK Chan、演唱會音樂總監 Terry Chan、演唱會舞蹈總監 FaiFai。會上各嘉賓舉行祝酒儀式，祝賀Hana今次演出成功，票房大賣。
最愛唔係吳卓羲
今次是Hana相隔4年再開騷，主辦尚梯娛樂集團亦隆重其事，不惜工本打造不一樣的Hana，並出動頂尖幕後陣容，坦言要向大家展示非一般的Hana。此外，今次演唱會海報，更邀請得著名攝影大師CK(陳錦強)親自為她操刀。
狀態大勇的Hana 現身跟大家分享今次舉行演唱會的感受，司儀嚴崇天問到Hana在5月20日這個特別的日子開騷，有何感受？Hana表示當然開心了，亦很希望可以加場。她笑說：「我連續唱一星期都可以。」520代表著「我愛你」，若要㨂選一個人或一件事去講「我愛你」，她又會選擇誰呢？她想了想笑說：「㨂我的狗仔糯米卷，因為牠太可愛。如果㨂一件事，當然是音樂了，我最愛的便是音樂。」
個唱挑戰底線
相隔四年再舉行演唱會，Hana形容今次的演出是挑戰底線，在舞蹈及服裝上都會有突破。她稱早前見到歌衫初型，直言是她出生以來都沒試過的。至於舞蹈方面，她認為四年前的演唱會跳舞表現是不合格。她說︰「這四年不敢再跳舞，今次我會上舞蹈課，上了一堂，老師暫時說可以。」被問到有否邀請「好友」來捧場，她表示自己忙於籌備演唱會，還未有時間邀請朋友。她亦再次多謝尚梯娛樂集團支持，坦言會好珍惜今次機會，全力做好演唱會，希望不會令老闆蝕錢。