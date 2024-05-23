華晨宇實體專輯銷售量破15萬張 來港為一連三天中環戶外個唱作準備

華晨宇繼第四張實體專輯《新世界 NEW WORLD》得到好成績後，時隔兩年推出的《希忘 Hope》專輯分別推出CD版及USB版實體專輯，兩個版本全球銷量衝破15萬張，CD版在台灣五大唱片專輯榜銷售七連冠，並取得五大唱片年度Top 2佳績。近日，《希忘 Hope》專輯獲國際唱片業協會(IFPI)認證；USB實體銷量獲得2023年度三白金唱片認證，CD實體專輯銷售獲IFPI 2023年度一白金加一金唱片認證。

廣告登上東京 大電視 華晨宇推出第五張實體專輯《希忘 Hope》在音樂風格及歌曲製作上都放了不少心血，專輯中所收錄的每一首歌曲都有著他對生活、哲學等內容的深入思考與探索，他用辯證式表達宇宙審美觀，讓更多人透過這張專輯聽見關於華晨宇的「希忘哲學」。自選秀賽冠軍一鳴驚人到穩步前行成為實力派創作歌手，華晨宇的音樂才華已獲外界肯定，他以獨特的音樂曲風闖出屬於自己的大道，用音樂傳遞自己的獨有理念，一步一步創造他的音樂時代。