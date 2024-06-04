華晨宇歌迷分享香港演唱會非凡經歷 用歌聲震碎腎結石：華佗再世？

內地男歌手華晨宇火星演唱會香港站已於5月底完滿結束，除咗華晨宇精彩表演惹起討論，近日有歌迷分享其男友嘅非凡經歷，亦引起迴響。該網民表示患有腎結石嘅男朋友睇完華晨宇演唱會後，腎結石疑似被震碎，更意外排出黃色顆粒物嘅腎結石，反問華晨宇係咪華佗再世。
男朋友於睇演唱會期間腎結石被震碎
有歌迷發帖指男朋友兩個月前體檢被驗出患有腎結石；於睇演唱會期間，男朋友突然轉頭對佢講：「我腎結石好像被震碎了，好通透！」本來佢都唔相信男朋友嘅說話，以為佢喺到誇大，但返到酒店後，佢男朋友真係於排尿時排出黃色顆粒物，該歌迷激動表示：「不是，他（華晨宇）華佗再世啊？啊？啊？」 帖文引發廣泛討論，亦有網民質疑其真確性。不過，該歌迷咬牙切齒表示事件係真嘅，指以佢個人理解，有可能係各種條件促成：「我個人的理解是，十四字給他聽爽了心情因素、那天喝了三杯特飲跟很多水，加上〈點燃銀河盡頭的篝火〉蹦蹦跳跳，讓結石排出來了。」不過，佢又強調大家都係要信科學，身體有唔舒服就一定要去醫院睇醫生。」有具學醫背景嘅網民加入討論，留言表示如果係小結石，係有機會喺特定條件下自行排出，例如激烈運動和大量飲水，不過比較罕見。
瘸腿2個月無好轉當晚就康復
另外，又有網民留言指華晨宇亦令佢能行走，表示自己瘸腿，於醫院醫治理咗2個月都無好轉，開場前一瘸一拐入場，直至睇完華晨宇演唱會，當晚就康復，健步如飛：「（華晨宇）演唱會上很清晰感到患處暖暖地在自我療癒，有種打通任督二脈的感覺。」
音樂療法對於失智症患者有明顯效果
到底以上種種係網民誇大定係真有其事？音樂係咪真係有助於治療？早前，英國療養機構Lottie研究指出，音樂療法對於失智症患者有明顯效果，每分鐘80至120拍嘅音樂節奏可以幫助佢哋諗起快樂嘅回憶，而Taylor Swift有至少30首熱門歌曲都係喺呢個節拍，最適合用於音樂療法。唔通，華晨宇嘅歌曲都適合用於音樂療法？
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈