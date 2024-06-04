華晨宇歌迷分享香港演唱會非凡經歷 用歌聲震碎腎結石：華佗再世？

男朋友於睇演唱會期間腎結石被震碎

有歌迷發帖指男朋友兩個月前體檢被驗出患有腎結石；於睇演唱會期間，男朋友突然轉頭對佢講：「我腎結石好像被震碎了，好通透！」本來佢都唔相信男朋友嘅說話，以為佢喺到誇大，但返到酒店後，佢男朋友真係於排尿時排出黃色顆粒物，該歌迷激動表示：「不是，他（華晨宇）華佗再世啊？啊？啊？」 帖文引發廣泛討論，亦有網民質疑其真確性。不過，該歌迷咬牙切齒表示事件係真嘅，指以佢個人理解，有可能係各種條件促成：「我個人的理解是，十四字給他聽爽了心情因素、那天喝了三杯特飲跟很多水，加上〈點燃銀河盡頭的篝火〉蹦蹦跳跳，讓結石排出來了。」不過，佢又強調大家都係要信科學，身體有唔舒服就一定要去醫院睇醫生。」有具學醫背景嘅網民加入討論，留言表示如果係小結石，係有機會喺特定條件下自行排出，例如激烈運動和大量飲水，不過比較罕見。

瘸腿2個月無好轉當晚就康復

另外，又有網民留言指華晨宇亦令佢能行走，表示自己瘸腿，於醫院醫治理咗2個月都無好轉，開場前一瘸一拐入場，直至睇完華晨宇演唱會，當晚就康復，健步如飛：「（華晨宇）演唱會上很清晰感到患處暖暖地在自我療癒，有種打通任督二脈的感覺。」