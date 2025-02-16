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娛樂
2025-02-16 12:42:17

華納三寶被「高層」嘲跳唱似十字步 洪嘉豪：公道自在人心 Dear Jane劇透20周年紅館騷「乜都除」(有片)

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華納三寶在《WARNER! GO!》演唱會跳唱《二損一》，被「高層」嘲笑似十字步。(羅錦鴻攝)

華納三寶在《WARNER! GO!》演唱會跳唱《二損一》，被「高層」嘲笑似十字步。(羅錦鴻攝)

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華納「晒冷」演唱會《Katch Our Life WARNER! GO!》，昨晚(15)於亞博舉行，MC張天賦、陳蕾、洪嘉豪(Kaho)Moon Tang完騷後受訪，談到「三寶」跳唱《二損一》，為觀眾奉上期待的演出，MC坦言最辛苦是要排舞，形容是被「華納高層」玩的環節，但最緊要是排舞開心，觀眾又睇得開心。對於三寶被高層公開嘲笑跳舞似十字步，Kaho反擊，「公道自在人心。」3人齊指自己跳得比上次好，當被問到有否甩StepKaho和陳蕾笑言，「從來冇，咩叫甩step，好少聽人咁講我哋。」連Moon Tang都禁不住笑。

華納三寶在《WARNER! GO!》演唱會，眾歌手表演跳唱。(羅錦鴻攝) 華納三寶和Moon Tang在《WARNER! GO!》演唱會完騷後受訪。(羅錦鴻攝) 華納一眾女歌手在《WARNER! GO!》演唱會跳唱《886》。(羅錦鴻攝) 華納一眾女歌手在《WARNER! GO!》演唱會跳唱《886》。(羅錦鴻攝) 陳蕾與華納一眾女歌手在《WARNER! GO!》演唱會跳唱《886》。(羅錦鴻攝) Moon Tang在在《WARNER! GO!》演唱會跳唱《886》，被推舉是跳得最好的一位。(羅錦鴻攝) 華納一眾女歌手在《WARNER! GO!》演唱會跳唱《886》，張蔓姿露出小蠻腰。(羅錦鴻攝) 華納一眾女歌手在《WARNER! GO!》演唱會跳唱《886》，張蔓姿、Kiri T露出小蠻腰。(羅錦鴻攝)。(羅錦鴻攝) 華納一眾女歌手在《WARNER! GO!》演唱會跳唱《886》。(羅錦鴻攝)

至於男女歌手分別以限定男、女團形式，送上跳唱演出，限定女團跳唱薜凱琪的《886》， Moon Tang被一致認定表現最好的一位，此時MC搶著說要加入跳唱《886》，更即興跳示範，逗得眾人笑破肚皮，而Kaho就不屑表示，男團則跳唱郭富城的《Para Para Sakura》，難度更高。他認真表示，選唱兩首歌的原唱歌手薜凱琪和郭富城都曾是華納歌手，藉此向兩人致敬。

整晚演出唯獨MC和陳蕾有solo部分，兩人選唱對方的高難度作品，陳蕾唱《小心地滑》，MC則選唱《以正義之名》，並大爆本來此曲是陳蕾為他度身訂造，但最後卻據為己有，陳蕾解釋：「我俾首歌佢，佢又冇表示好喜歡，到我出咗就問：點解呢首歌唔係俾我，好難睇得穿佢係咪鍾意呢首demo。」MC辯稱自己表現的鍾意程度，只是不如陳蕾所期望的「情緒價值」，結果造成理解落差。

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華納三寶在《WARNER! GO!》演唱會跳唱《二損一》。(羅錦鴻攝) 華納眾男歌手在《WARNER! GO!》演唱會跳唱《Para Para Sakura》。(羅錦鴻攝) 華納眾男歌手在《WARNER! GO!》演唱會跳唱《Para Para Sakura》。(羅錦鴻攝) 華納眾男歌手在《WARNER! GO!》演唱會跳唱《Para Para Sakura》。(羅錦鴻攝) 洪嘉豪在《WARNER! GO!》演唱會跳唱《Para Para Sakura》。(羅錦鴻攝) Gareth T.在《WARNER! GO!》演唱會跳唱《Para Para Sakura》。(羅錦鴻攝) MC張天賦在《WARNER! GO!》演唱會跳唱《Para Para Sakura》。(羅錦鴻攝)

MC陳蕾入圍金像獎 「過來人」Kaho分享貼心

陳蕾與MC雙雙入圍金像獎最佳原創電影歌曲，MC希望可以趁機向電影界前輩如劉青雲、吳鎮宇和劉德華等集郵， 兩年前同樣曾獲提名的Kaho就以過來人身份給予貼士，「我見過最有型嘅劉青雲同吳鎮宇，但嗰種氣場真係令你唔夠膽埋去合照！」陳蕾反而期待與一眾入圍的同輩同場演出，兩人又期待行紅地氈，MC笑言要積極瘦身務求以型爆西裝登場，不過Kaho就提醒，「所有同事都唔可以同你一齊行紅毯，所以一定要靠自己，同埋要帶定紙巾。」
 

華納舉行《Katch Our Life WARNER! GO!》演唱會，Dear Jane、Nancy Kwai和Kiri完騷齊齊受訪。(羅錦鴻攝) Dear Jane堅決向「華納高層」say no，成功避過跳唱。(羅錦鴻攝) Dear Jane堅決向「華納高層」say no，成功避過跳唱。(羅錦鴻攝) Dear Jane與陳蕾以一曲《Yellow Fever》炸爆舞台。(羅錦鴻攝) Dear Jane與陳蕾以一曲《Yellow Fever》炸爆舞台。(羅錦鴻攝) Dear Jane與陳蕾以一曲《Yellow Fever》炸爆舞台。(羅錦鴻攝)

Dear Jane向高層say no 成功避過跳唱

另一方面，Dear Jane就成功避過跳唱環節，原來四子齊心向「高層」say no，堅拒跳舞安排，以限定女團跳唱《886》的Kiri T就自覺受騙，要求打鼓的NiceDear Jane的演唱會中表演打住鼓跳舞。至於Nancy Kwai歸綽嶢就認為可一齊練舞很開心，當問到可會再跳舞時，她就堅決表示，「唔想喇！留低呢個深刻回憶就夠。」昨日開騷適逢是Nancy25歲生日，她表示很多人跟自己送上生日祝福，但就沒收到甚麼驚喜，生日願望是吃好味的蛋糕，並暗示未正式收到生日蛋糕。
 

Dear Jane 20周年紅館騷 Howie揚言：除剩對襪

早前Nancy為新歌《I tried…》到日本北海道拍MV，令Dear Jane非常葡萄，Tim笑言，「始終我哋4個人，機票都要4張。」他們笑指惟有搭船去南丫島，提議新歌名叫「拉斯維加斯」。他們透露將於5月中在紅館舉行4(暫定)20周年演唱會，並已錄好新歌準備推出，Kiri就追問會否跳舞，獲四子承諾「乜都跳」、「乜都除」，Howie更揚言「除剩對襪」，當被問到在台上或後台時，他就開始縮沙：「好多嘢都想做，睇吓消防畀唔畀啦。」Jackal笑言：「除晒睇吓水喉大定細！」Tim就無奈地聽著兩位兄弟「大暴走」。

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