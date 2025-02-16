華納三寶被「高層」嘲跳唱似十字步 洪嘉豪：公道自在人心 Dear Jane劇透20周年紅館騷「乜都除」(有片)

華納「晒冷」演唱會《Katch Our Life WARNER! GO!》，昨晚(15日)於亞博舉行，MC張天賦、陳蕾、洪嘉豪(Kaho)和Moon Tang完騷後受訪，談到「三寶」跳唱《二損一》，為觀眾奉上期待的演出，MC坦言最辛苦是要排舞，形容是被「華納高層」玩的環節，但最緊要是排舞開心，觀眾又睇得開心。對於三寶被高層公開嘲笑跳舞似十字步，Kaho反擊，「公道自在人心。」3人齊指自己跳得比上次好，當被問到有否甩Step，Kaho和陳蕾笑言，「從來冇，咩叫甩step，好少聽人咁講我哋。」連Moon Tang都禁不住笑。

至於男女歌手分別以限定男、女團形式，送上跳唱演出，限定女團跳唱薜凱琪的《886》， Moon Tang被一致認定表現最好的一位，此時MC搶著說要加入跳唱《886》，更即興跳示範，逗得眾人笑破肚皮，而Kaho就不屑表示，男團則跳唱郭富城的《Para Para Sakura》，難度更高。他認真表示，選唱兩首歌的原唱歌手薜凱琪和郭富城都曾是華納歌手，藉此向兩人致敬。

陳蕾與MC雙雙入圍金像獎最佳原創電影歌曲，MC希望可以趁機向電影界前輩如劉青雲、吳鎮宇和劉德華等集郵， 兩年前同樣曾獲提名的Kaho就以過來人身份給予貼士，「我見過最有型嘅劉青雲同吳鎮宇，但嗰種氣場真係令你唔夠膽埋去合照！」陳蕾反而期待與一眾入圍的同輩同場演出，兩人又期待行紅地氈，MC笑言要積極瘦身務求以型爆西裝登場，不過Kaho就提醒，「所有同事都唔可以同你一齊行紅毯，所以一定要靠自己，同埋要帶定紙巾。」

Dear Jane向高層say no 成功避過跳唱

另一方面，Dear Jane就成功避過跳唱環節，原來四子齊心向「高層」say no，堅拒跳舞安排，以限定女團跳唱《886》的Kiri T就自覺受騙，要求打鼓的Nice在Dear Jane的演唱會中表演打住鼓跳舞。至於Nancy Kwai歸綽嶢就認為可一齊練舞很開心，當問到可會再跳舞時，她就堅決表示，「唔想喇！留低呢個深刻回憶就夠。」昨日開騷適逢是Nancy的25歲生日，她表示很多人跟自己送上生日祝福，但就沒收到甚麼驚喜，生日願望是吃好味的蛋糕，並暗示未正式收到生日蛋糕。



Dear Jane 20周年紅館騷 Howie 揚言：除剩對襪

早前Nancy為新歌《I tried…》到日本北海道拍MV，令Dear Jane非常葡萄，Tim笑言，「始終我哋4個人，機票都要4張。」他們笑指惟有搭船去南丫島，提議新歌名叫「拉斯維加斯」。他們透露將於5月中在紅館舉行4場(暫定)20周年演唱會，並已錄好新歌準備推出，Kiri就追問會否跳舞，獲四子承諾「乜都跳」、「乜都除」，Howie更揚言「除剩對襪」，當被問到在台上或後台時，他就開始縮沙：「好多嘢都想做，睇吓消防畀唔畀啦。」Jackal笑言：「除晒睇吓水喉大定細！」Tim就無奈地聽著兩位兄弟「大暴走」。