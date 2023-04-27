熱門搜尋:
C觀點 消費券2023 生活冷知識 深圳好去處 澳門旅遊 日本旅遊 香港學校 姜濤 港股攻略 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
娛樂
2023-04-27 19:20:32

華納新女Nancy Kwai推出處女廣東歌 赴沖繩拍首支個人單曲MV

分享：
華納新人Nancy Kwai推出首支廣東單曲《Count To Three》。

華納新人Nancy Kwai推出首支廣東單曲《Count To Three》。

去年在華納的「Future Is Now」企劃首度亮相的新人Nancy Kwai，年初推出首支大獲好評的英文單曲《Teaser》後，旋即登上「903豁達推介」第一位，近日則推出首支廣東單曲。

任《世一》MV女主角

擁有不少MV演出經驗的Nancy，過去曾為同門師兄MC張天賦《世一》、Dear Jane《未開始已經結束》、洪嘉豪《自問自答》等擔任MV女主角，除了因為替Dear Jane專輯《Limerence》擔任封面女郎而引起大家好奇外，在《世一》的MV中，飾演外星女孩的Nancy更令大家對其甜美笑容留有深印象！今日正式推出廣東歌出道作《Count To Three，Nancy終於可以拍攝屬於自己的個人MV Nancy感到非常興奮！新歌延續《Teaser》青春脫俗的感覺，但加上一份清新活潑的氣息，似一篇遊記，也似是一種表白，簡單卻滲透無盡甜蜜。

Nancy Kwai赴沖繩拍攝自己首個個人MV。 Nancy Kwai赴沖繩拍攝自己首個個人MV。 Nancy Kwai赴沖繩拍攝自己首個個人MV。 Nancy Kwai赴沖繩拍攝自己首個個人MV。

用手機自拍片段

「外星女孩」Nancy首個個人MV即赴沖繩進行拍攝，作為她的全年音樂旅遊企劃的第一擊！因疫情而三年未能旅遊的港人解封後隨即四出旅遊，東京、泰國、台北等均是旅遊熱點，所以今次拍攝團隊特別挑選了相對較冷門的沖繩取景，讓觀眾從第一身的「男友視角」以眼睛體驗跟Nancy同遊沖繩的甜蜜拍拖經歷。在MV中，除用上好多由Nancy以Samsung Galaxy S23 Ultra手機自拍的片段，亦盡多個沖繩靚景，殘波岬燈塔、美麗海水族館、恩納村、萬座毛、系滿魚市場、知念岬公園等景點，加上Nancy的清秀樣子及甜美笑容，令戀愛感覺滿瀉，甜度超標！去得沖繩當然少不了陽光與海灘，因為Nancy本身唔識游水，所以原先都只有穿泳衣行沙灘的情節，不過Nancy突然好想玩立槳衝浪，就諗都無諗衝落水邊玩邊拍，搞到全身濕透！今次赴外地拍攝MV，因為需要同時拍攝下首單曲的MV，為了令畫面更豐富，拍攝團隊每日要去5至6個地方拍攝、每晚只瞓兩個鐘就要起身，行程相當緊湊，雖然不懂日語，

但一頭金白長髮的Nancy，在拍攝期間吸引不少當地人的目光不僅日本小朋友不停跟她講日文，更被一名醉酒佬上前搭訕，但Nancy不知對方講甚麼只能以其招牌外星微回應。問到Nancy以前可有試過跟男友以這種方式拍片留下甜蜜記錄？她扁咀擰頭表示未試過，所以希望觀眾能以男友視角擔任MV主角，與她一同感受沖繩的氣息。

Nancy Kwai赴沖繩拍攝自己首個個人MV。 Nancy Kwai赴沖繩拍攝自己首個個人MV。 Nancy Kwai赴沖繩拍攝自己首個個人MV。 Nancy Kwai赴沖繩拍攝自己首個個人MV。 Nancy Kwai赴沖繩拍攝自己首個個人MV。 Nancy Kwai赴沖繩拍攝自己首個個人MV。 Nancy Kwai赴沖繩拍攝自己首個個人MV。 Nancy Kwai赴沖繩拍攝自己首個個人MV。 Nancy Kwai赴沖繩拍攝自己首個個人MV。 Nancy Kwai赴沖繩拍攝自己首個個人MV。 Nancy Kwai赴沖繩拍攝自己首個個人MV。 Nancy Kwai赴沖繩拍攝自己首個個人MV。 Nancy Kwai赴沖繩拍攝自己首個個人MV。 Nancy Kwai赴沖繩拍攝自己首個個人MV。 《Count To Three》是Nancy的廣東歌出道作。 《Count To Three》是Nancy的廣東歌出道作。
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受