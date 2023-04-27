華納新女Nancy Kwai推出處女廣東歌 赴沖繩拍首支個人單曲MV

擁有不少MV演出經驗的Nancy，過去曾為同門師兄MC張天賦《世一》、Dear Jane《未開始已經結束》、洪嘉豪《自問自答》等擔任MV女主角，除了因為替Dear Jane專輯《Limerence》擔任封面女郎而引起大家好奇外，在《世一》的MV中，飾演外星女孩的Nancy更令大家對其甜美笑容留有深刻印象！今日正式推出廣東歌出道作《Count To Three 》 ，Nancy終於可以拍攝屬於自己的個人MV ，Nancy亦感到非常興奮！新歌延續《Teaser》青春脫俗的感覺，但加上一份清新活潑的氣息，似一篇遊記，也似是一種表白，簡單卻滲透無盡甜蜜。

用手機自拍片段

「外星女孩」Nancy首個個人MV即赴沖繩進行拍攝，作為她的全年音樂旅遊企劃的第一擊！因疫情而三年未能旅遊的港人解封後隨即四出旅遊，東京、泰國、台北等均是旅遊熱點，所以今次拍攝團隊特別挑選了相對較冷門的沖繩取景，讓觀眾從第一身的「男友視角」以眼睛體驗跟Nancy同遊沖繩的甜蜜拍拖經歷。在MV中，除用上好多由Nancy以Samsung Galaxy S23 Ultra手機自拍的片段，亦睇盡多個沖繩靚景，殘波岬燈塔、美麗海水族館、恩納村、萬座毛、系滿魚市場、知念岬公園等景點，加上Nancy的清秀樣子及甜美笑容，令戀愛感覺滿瀉，甜度超標！去得沖繩當然少不了陽光與海灘，因為Nancy本身唔識游水，所以原先都只有穿泳衣行沙灘的情節，不過Nancy突然好想玩立槳衝浪，就諗都無諗衝落水邊玩邊拍，搞到全身濕透！今次赴外地拍攝MV，因為需要同時拍攝下首單曲的MV，為了令畫面更豐富，拍攝團隊每日要去5至6個地方拍攝、每晚只瞓兩個鐘就要起身，行程相當緊湊，雖然不懂日語，

但一頭金白長髮的Nancy，在拍攝期間吸引不少當地人的目光，不僅日本小朋友不停跟她講日文，更被一名醉酒佬上前搭訕，但Nancy不知對方講甚麼只能以其招牌外星微笑回應。問到Nancy以前可有試過跟男友以這種方式拍片留下甜蜜記錄？她扁咀擰頭表示未試過，所以希望觀眾能以男友視角擔任MV主角，與她一同感受沖繩的氣息。