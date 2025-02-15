華納晒冷騷 陳蕾 Tim@Dear Jane炒熱全場氣氛 Moon Tang Gareth.T分手後再合體

演唱會於8時35分開始，華納高層保持一貫鬼馬本色，開場前宣布整個音樂會沒有廁所位，所有觀眾可隨便拍片影相，並強調禁止安靜。接著Dear Jane、陳蕾、MC張天賦和洪嘉豪以一曲《妖治時代》炸爆舞台為演唱會掀序幕，繼而陳蕾和Dear Jane合唱《Yellow Fever》炒熱全場氣氛。

演唱會分成6個部分，其中在R&B部分，Kiri T與Nancy Kwai 合唱《她一定比我好》時，Nancy因忘記歌詞有少許甩嘴，幸有Kiri T補上一起合唱。有傳分手後已復合的Moon Tang與Gareth.T首度同台合唱，Moon Tang在Gareth.T的鋼琴伴奏下唱《Honest》，唱至一半時，兩人站起合唱。接著Kiri T 、Gordon 和Nancy加入一起合唱《至少做一件離譜的事》。