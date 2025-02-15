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娛樂
2025-02-15 23:18:56

華納演唱會｜陳蕾MC張天賦洪嘉豪限定跳唱全場High爆 Moon Tang Gareth.T分手後再合體(有片)

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陳蕾、洪嘉豪、MC張天賦及Tim，一曲《妖治時代》炸爆舞台。

陳蕾、洪嘉豪、MC張天賦及Tim，一曲《妖治時代》炸爆舞台。

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華納唱片首個總動員的演唱會《Katch Our Life WARNER! GO!》，今晚(15日)於亞博舉行，華納唱片出動12個歌手樂隊單位參與，包括Dear Jane、陳蕾、洪嘉豪、MC張天賦、Gareth.T湯令山、Gigi張蔓姿、Kiri T、moon tang、Zpecial、Lewsz、Nancy Kwai歸綽嶢、Gordon Flanders等演出。

演唱會於8時35分開始，華納高層保持一貫鬼馬本色，開場前宣布整個音樂會沒有廁所位，所有觀眾可隨便拍片影相，並強調禁止安靜。接著Dear Jane、陳蕾、MC張天賦和洪嘉豪以一曲《妖治時代》炸爆舞台為演唱會掀序幕，繼而陳蕾和Dear Jane合唱《Yellow Fever》炒熱全場氣氛。

4人獻唱《妖治時代》為演唱會掀序幕。 陳蕾和Dear Jane合唱《Yellow Fever》炒熱全場氣氛。 MC張天賦表現出彩。 陳蕾與Zpecial狂飆結他。

Gareth.T鋼琴伴奏 與Moon Tang合唱在《Honest》

演唱會分成6個部分，其中在R&B部分，Kiri T與Nancy Kwai 合唱《她一定比我好》時，Nancy疑因緊張忘記歌詞有少許甩嘴，幸有Kiri T補上一起合唱。有傳分手後已復合的Moon Tang與Gareth.T首度同台合唱，Moon Tang在Gareth.T的鋼琴伴奏下唱《Honest》，繼而兩人合唱。接著Kiri T 、Gordon 和Nancy加入一起合唱《至少做一件離譜的事》。

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Moon Tang及Gareth.T分手後再合體。 Moon Tang在Gareth.T的鋼琴伴奏下唱《Honest》，唱至一半時，兩人站起合唱。 Kiri T 、Gordon 和Nancy加入一起合唱《至少做一件離譜的事》。 洪嘉豪鋼琴伴奏Nancy。
華納總動員《Katch Our Life WARNER! GO!》的演唱會。(羅錦鴻攝) 華納總動員《Katch Our Life WARNER! GO!》的演唱會。(羅錦鴻攝) 華納總動員《Katch Our Life WARNER! GO!》的演唱會。(羅錦鴻攝) 華納總動員《Katch Our Life WARNER! GO!》的演唱會。(羅錦鴻攝) 華納總動員《Katch Our Life WARNER! GO!》的演唱會。(羅錦鴻攝) 華納總動員《Katch Our Life WARNER! GO!》的演唱會。(羅錦鴻攝) 華納總動員《Katch Our Life WARNER! GO!》的演唱會。(羅錦鴻攝) 華納總動員《Katch Our Life WARNER! GO!》的演唱會。(羅錦鴻攝) 華納總動員《Katch Our Life WARNER! GO!》的演唱會。(羅錦鴻攝) 華納總動員《Katch Our Life WARNER! GO!》的演唱會。(羅錦鴻攝) 華納總動員《Katch Our Life WARNER! GO!》的演唱會。(羅錦鴻攝) 華納總動員《Katch Our Life WARNER! GO!》的演唱會。(羅錦鴻攝) 華納總動員《Katch Our Life WARNER! GO!》的演唱會。(羅錦鴻攝) 華納總動員《Katch Our Life WARNER! GO!》的演唱會。(羅錦鴻攝) 華納總動員《Katch Our Life WARNER! GO!》的演唱會。(羅錦鴻攝) 華納總動員《Katch Our Life WARNER! GO!》的演唱會。(羅錦鴻攝) 華納總動員《Katch Our Life WARNER! GO!》的演唱會。(羅錦鴻攝) 華納總動員《Katch Our Life WARNER! GO!》的演唱會。(羅錦鴻攝) 華納總動員《Katch Our Life WARNER! GO!》的演唱會。(羅錦鴻攝) 華納總動員《Katch Our Life WARNER! GO!》的演唱會。(羅錦鴻攝) 華納總動員《Katch Our Life WARNER! GO!》的演唱會。(羅錦鴻攝) 華納總動員《Katch Our Life WARNER! GO!》的演唱會。(羅錦鴻攝)

「華納三寶」陳蕾、MC張天賦和洪嘉豪驚喜合體合唱《Frenemy》，為現唱會掀高潮，全場情緒高漲，接著豹哥和Kaho合唱《一事無成》後，與MC互相唱對方的作品，MC唱《以正義之名》，而陳蕾則唱《小心地滑》，繼而Kaho再上台與MC和陳蕾跳唱《二損一》，尖叫聲不斷，將氣氛推至最高點。

演唱會接近尾聲時，所有女歌手包括陳蕾、Moon Tang、Nancy Kwai、Kiri T和張蔓姿，以「限定女團」形式跳唱《886》，而男歌手代表則有Gareth.T湯令山、Gordon Flanders和Lews以「限定男團」形式跳唱《Para Para Sakura》，全場High

 

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