華納演唱會｜陳蕾MC張天賦洪嘉豪限定跳唱全場High爆 Moon Tang Gareth.T分手後再合體(有片)

演唱會於8時35分開始，華納高層保持一貫鬼馬本色，開場前宣布整個音樂會沒有廁所位，所有觀眾可隨便拍片影相，並強調禁止安靜。接著Dear Jane、陳蕾、MC張天賦和洪嘉豪以一曲《妖治時代》炸爆舞台為演唱會掀序幕，繼而陳蕾和Dear Jane合唱《Yellow Fever》炒熱全場氣氛。

演唱會分成6個部分，其中在R&B部分，Kiri T與Nancy Kwai 合唱《她一定比我好》時，Nancy疑因緊張忘記歌詞有少許甩嘴，幸有Kiri T補上一起合唱。有傳分手後已復合的Moon Tang與Gareth.T首度同台合唱，Moon Tang在Gareth.T的鋼琴伴奏下唱《Honest》，繼而兩人合唱。接著Kiri T 、Gordon 和Nancy加入一起合唱《至少做一件離譜的事》。

「華納三寶」陳蕾、MC張天賦和洪嘉豪驚喜合體合唱《Frenemy》，為現唱會掀高潮，全場情緒高漲，接著豹哥和Kaho合唱《一事無成》後，與MC互相唱對方的作品，MC唱《以正義之名》，而陳蕾則唱《小心地滑》，繼而Kaho再上台與MC和陳蕾跳唱《二損一》，尖叫聲不斷，將氣氛推至最高點。

演唱會接近尾聲時，所有女歌手包括陳蕾、Moon Tang、Nancy Kwai、Kiri T和張蔓姿，以「限定女團」形式跳唱《886》，而男歌手代表則有Gareth.T湯令山、Gordon Flanders和Lews以「限定男團」形式跳唱《Para Para Sakura》，全場High