華納總動員「期間限定」組合炸爆舞台 MC自薦與陳蕾組跳唱「PC」遭拒

華納唱片旗下歌手樂隊將於明年2月15日於亞博舉行《Katch Our Life WARNER! GO!》演唱會，12個演出單位包括Dear Jane、陳蕾、洪嘉豪、MC張天賦、Gareth.T湯令山、Gigi張蔓姿、Kiri T、moon tang、Zpecial、Lewsz、Nancy Kwai歸綽嶢、Gordon Flanders，將為樂迷獻上期間限定的驚喜組合演出，齊齊炸爆舞台。 今次Cross Over演出以擦出新火花為首要考慮，曾先後跟陳蕾、Dear Jane和洪嘉豪合唱的MC，主動提出心水選擇，「我最想同湯令山試吓，因為佢有好多天馬行空嘅創意，如果成真嘅話會好正，但如果超支就真係要加場先搞得掂。有人問如果呢個騷要跳唱嘅話，我係好需要一個女伴，所以我好誠意邀請陳蕾同我一齊嘅，我地叫『PC』組！」陳蕾聞言就表示沒想過要跳唱，笑言將機會留給Moon和Nancy。

早前大家以搞笑趣怪造型拍宣傳海報，時刻傾唔停，Dear Jane主音Tim笑言，「我地計劃將後台搬上前台，比大家睇到最真實嘅一面，可能淨係『吹水』已經覺得好搞笑。我地好多歌手都會玩樂器，等呢個歌單整理好之後，再慢慢加啲創意！」不懂彈結他的洪嘉豪就揚言要取代Howie，練好結他「加入」Dear Jane，交Howie唱《黑玻璃》，「其實舊時Dear Jane成日會同同事合唱，但唔知點解我等咗咁耐都等唔到『呢支曲』，佢地快手整出嚟玩吓先啦！我知道觀眾唔係期待每個單位唱2-3首歌，係期待大家合體，所以大家放心！」