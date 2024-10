華納荷李活辦2024秋季節目派對 《哈利波特》孖仔向香港觀眾越洋問好

華納為是次秋季活動,除特別邀請美國各媒體參加之外,還獲藝人鼎力支持,包括在新版《星空奇遇記》中飾演「冼樸」的出櫃男星沙查昆圖(Zachary Quinto)、女演員Lisa Ann Walter、《哈利波特》(Harry Potter)電影系列中的孖仔演員James Phelps及Oliver Phelps等,力撐華納製作節目《Rescue:High Surf》、《The Cleaning Lady》、《Georgie & Mandy's First Marriage》、《

Fast Friends》、《Found》、《True Crime News》、《Superman & Lois》、《Bad Monkey》、《Brilliant Minds》、《Sex Lives of College Girls》、《Shrinking》、《Abbott Elementary》、《Housewives》、《Bachelor》,而有份演出《Harry Potter:Wizards of Baking》的孖仔James Phelps及Oliver Phelps,亦特別向《am730》記者鏡頭打招呼,越洋問候香港fans。