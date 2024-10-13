華納荷李活辦2024秋季節目派對 《哈利波特》孖仔向香港觀眾越洋問好

華納兄弟影業公司（Warner Bros.）前日大搞2024秋季電視節目活動，在荷李活的Nya Studio內舉行宣傳活動和派對；更由樂壇天后Rihanna化妝品牌Fenty Beauty贊助，為到場賓客提供美容和美髪產品，場面熱鬧。

華納為是次秋季活動，除特別邀請美國各媒體參加之外，還獲藝人鼎力支持，包括在新版《星空奇遇記》中飾演「冼樸」的出櫃男星沙查昆圖（Zachary Quinto）、女演員Lisa Ann Walter、《哈利波特》（Harry Potter）電影系列中的孖仔演員James Phelps及Oliver Phelps等，力撐華納製作節目《Rescue:High Surf》、《The Cleaning Lady》、《Georgie & Mandy's First Marriage》、《 Fast Friends》、《Found》、《True Crime News》、《Superman & Lois》、《Bad Monkey》、《Brilliant Minds》、《Sex Lives of College Girls》、《Shrinking》、《Abbott Elementary》、《Housewives》、《Bachelor》，而有份演出《Harry Potter:Wizards of Baking》的孖仔James Phelps及Oliver Phelps，亦特別向《am730》記者鏡頭打招呼，越洋問候香港fans。

盛會上，華納兄弟影業公司主席及執行主席Channing Dungey也到現場跟大家打氣，而派對內更為賓客特設遊戲攤位，劇集《企鵝》（The Penguin） 、《Gremlins: The Wild Batch》、《lnvincible Fight Girls》特別受歡迎，而大會準備好的糖果、曲奇餅和雞尾酒均是以華納電影公司所推出的電影和電視劇作主題。客人更獲贈特別調製的香水，還有一位專業的Lip Reader替客人問卜前程，為到場人士帶來有趣和難忘的體驗。

特約記者Lilly Lui洛杉磯報道