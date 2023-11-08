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娛樂
2023-11-08 19:00:00

華語電影史上首位「三金影帝」梁朝偉 新作《金手指》全新劇照曝光

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梁朝偉在《金手指》演足智多謀的大反派程一言。

梁朝偉在《金手指》演足智多謀的大反派程一言。

梁朝偉日前(4) 憑電影《無名》獲《第36屆中國電影金雞獎》「最佳男主角」，創下華語電影史上首位囊括香港電影金像獎、台灣金馬影展及中國電影金雞獎「最佳男演員」殊榮的香港男演員。首奪金雞獎的他與劉德華主演的新作《金手指》，已定檔於20231230日壓軸全球同步上映，他於戲裡破天荒演大奸角，最新劇照今日曝光。

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梁朝偉在《金手指》演足智多謀的大反派程一言。 梁朝偉在《金手指》演大反派程一言，與劉德華演的廉署人員大鬥法。 梁朝偉在《金手指》演大反派程一言，與劉德華演的廉署人員大鬥法。

《金手指》由莊文強擔任導演兼編劇，黃斌監製，演員陣容含金量極高，由兩大影帝梁朝偉及劉德華領軍，蔡卓妍、任達華、太保、陳家樂、白只、姜皓文、方中信、岑珈其、周家怡、楊偲泳等傾力演出。 由梁朝偉飾演的嘉文集團主席程一言，背景神秘，於七十年代在東馬生意失敗後隻身來港，機緣巧合在剛冒起的地產業賺到第一桶金。從市值十多萬的嘉文滅蟲公司開始，他在一年之間創辦超過一百多家實業公司，生意經營得有聲有色，更挑戰四大英資洋行，引為一時傳奇。八十年代初一場小股災卻讓嘉文集團原形畢露，所謂市值超過一百七十億的企業王國，原來只是程一言將一個騙局套住另一個騙局的連珠形騙財陷阱。此時廉政公署高級調查主任劉啟源（劉德華飾）奉令調查，與程一言展開一場纏繞半生、動用調查人員過百、跨越歐美亞洲調查的反貪大戰……

《金手指》故事大綱

上市公司嘉文集團在短短幾年間從默默無名到風生水起，再到沒落清盤，市值蒸發超過一百億。幕後老闆程一言﹙梁朝偉飾﹚也從萬眾矚目的股民偶像變成人人喊打的過街老鼠。高級調查主任劉啟源﹙劉德華飾﹚長達十五年鍥而不捨地搜證和跨境調查，消耗超過兩億訴訟費，竟發現局中有局案中有案，牽涉數條人命並波及香港整個上流社會，究竟誰在幕後？誰能逃脫？誰會出局？

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