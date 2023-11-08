華語電影史上首位「三金影帝」梁朝偉 新作《金手指》全新劇照曝光

《金手指》由莊文強擔任導演兼編劇，黃斌監製，演員陣容含金量極高，由兩大影帝梁朝偉及劉德華領軍，蔡卓妍、任達華、太保、陳家樂、白只、姜皓文、方中信、岑珈其、周家怡、楊偲泳等傾力演出。 由梁朝偉飾演的嘉文集團主席程一言，背景神秘，於七十年代在東馬生意失敗後隻身來港，機緣巧合在剛冒起的地產業賺到第一桶金。從市值十多萬的嘉文滅蟲公司開始，他在一年之間創辦超過一百多家實業公司，生意經營得有聲有色，更挑戰四大英資洋行，引為一時傳奇。八十年代初一場小股災卻讓嘉文集團原形畢露，所謂市值超過一百七十億的企業王國，原來只是程一言將一個騙局套住另一個騙局的連珠形騙財陷阱。此時廉政公署高級調查主任劉啟源（劉德華飾）奉令調查，與程一言展開一場纏繞半生、動用調查人員過百、跨越歐美亞洲調查的反貪大戰……