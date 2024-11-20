萬千星輝賀台慶｜介紹47位新世代藝人 廖家爵曾文心獲「全台力撐潛質男女藝人」勁催淚

47位生力軍自我介紹後，車婉婉在台上說：「喺台上有啲朋友仔，有啲入咗行三年，有啲入咗行五年，甚至更耐嘅時間，觀眾朋友未必對佢哋好認識，唔係好認得佢哋嘅樣，唔係好記得佢哋個名，但我知佢哋每一個每一日都好熱心，為自己嘅電視事業去打拼去努力。」她續說：「我望住你哋，我諗番當日嘅我自己，我係新秀，入咗行3２年嘅車婉婉，真正第一次主持節目，係30年後嘅《好聲音》，今晚好榮幸第一次嚟到台慶嘅舞台，成為其中一個司儀，真係好夢幻，努力、堅持，唔好放棄，頂住，因為你新一頁人生，就係用你哋雙手創造出嚟。大家畀啲掌聲，畀啲鼓勵佢哋！」在台慶盛會上，大會頒發了由全台藝人總動員投選的「全台力撐潛質男 / 女藝人」獎項各一個， 視帝譚俊言頒發「全台力撐潛男藝人」獎，結果廖家爵獲頒殊榮，譚俊言在台上說：「有日入到廠，佢要演醫院場景，佢要演爸爸就嚟唔得，佢嗰日演得好好，佢話佢爸爸真係病咗，佢真係就嚟唔得，但佢好敬業完成每個鏡頭，我想介紹佢，廖家爵，大個仔唔好喊。」激動落淚的廖家爵表示：「多謝，老竇你依家唔喺度，我知你會睇到，好多謝公司畀個獎我，我相信每個新人都想得到大家認同，我唔知講咩好。」他更哭得不能再說下去，獲全場恭喜，場面感動。至於「全台力撐潛女藝人」方面，就由曾文心奪得。